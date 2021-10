Union Lüdinghausen kassiert Niederlagen

Mit zwei Niederlagen ist Union Lüdinghausen in die Saison gestartet – mit einer klaren und einer ganz knappen. Dennoch war Trainer Yaglioglu mit seinen Spielerinnen unter dem Strich zufrieden.

Mit zwei Niederlagen sind die Regionalliga-Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen in die Saison gestartet. Am Samstagabend verlor die Sechs von Suha Yaglioglu beim RC Borken Hoxfeld 2 mit 0:3 (19:25, 16:25, 18:25), am frühen Sonntagabend das Heimspiel gegen TuS Herten ganz knapp mit 2:3 (25:21, 20:25, 24:26, 25:21, 13:15).

In Borken musste Yaglioglu auf Marleen Beuers und Libera Frieda Zurhove verzichten. „Der RC war besser eingespielt als wir“, so der Coach. „Dennoch waren wir in jedem der drei Durchgänge bis jeweils zur Satzmitte auf Augenhöhe, dann haben wir Fehler gemacht.“

Union: Bernsmann, Braun, Geschermann, Grössing, Kaiser, Lethaus, Menke, Mumm.

Tags darauf in der heimischen Leistungssporthalle waren Beuers und Zurhove wieder an Bord, dafür war Carla Geschermann verhindert. „Ich war gespannt, ob die Spielerinnen diese Partie körperlich durchhalten. Schließlich hatten sie keine 22 Stunden vorher noch gespielt“, so der Coach.

Sie hielten durch, trotz mancher Konzentrationsschwächen. Und das ganze fünf Sätze, wobei sie sich im Tiebreak erst ganz zum Schluss geschlagen geben mussten.

Zur Mitte des ersten Satzes stand es 15:14 aus Union-Sicht, dann setzte sich Lüdinghausen auf 19:16 und 23:18 ab, und tütete das Ding kurz darauf ein. Im zweiten Satz führte Schwarz-Rot mit 8:4, doch dann nahm der Tus das Heft in die Hand, zog davon und glich zum 1:1 aus. Auch in Durchgang drei kam Union besser als der Gast, war dann aber kurz völlig von der Rolle. Aufschlagserien von Beuers und Felice-Lyn Lethaus brachten Lüdinghausen wieder ins Spiel, doch am Ende hatte der TuS die besseren Nerven.

Im vierten Satz schlug Union-Neuzugang Emma Bernsmann zu einer 5:0-Führung auf, die Schwarz-Rot auf 7:2 und 14:9 ausbaute. Herten kratzte noch einmal an der Führung, dann aber gab Union wieder Gas.

Im entscheidenden Tiebreak lag Lüdinghausen mit 11:10 in Führung, am Ende sollte es aber nicht reichen. Nach 2:35 Stunden Spielzeit hatte Herten gewonnen.

„Ich bin ganz zufrieden“, so Yaglioglu, „obwohl zwei Punkte für die Tabelle heute durchaus drin gewesen wären.“

Union: Bernsmann, Beuers, Braun, Grössing, Kaiser, Lethaus, Menke, Mumm, Zur­hove.