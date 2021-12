Union Lüdinghausen mit dem Rücken zur Wand

Union Lüdinghausen steht mit dem Rücken zur Wand. Vier Vorrunden-Spiele bleiben den Schwarz-Roten noch, um möglichst viele Punkte in die Playdown-Gruppe mitzunehmen. Am Sonntag tritt die Sechs von Suha Yaglioglu bei der SG Werth/Bocholt an.

Ganze zwei Punkte haben die Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen, Schlusslicht in ihrer Regionalliga-Vorrunde, in acht Spielen bisher geholt – beide Zähler ausgerechnet in den Partien gegen Spitzenreiter TuS Herten. Das zeigt, dass Union in dieser Liga doch kein so klarer Außenseiter ist, wie es die Tabelle nahelegt.

Für die guten Auftritte gegen den Ligaprimus können sich die Lüdinghauserinnen aber wohl nichts kaufen. Denn wenn sie, und davon ist auszugehen, nach der Vorrunde in die Playdown-Gruppe um den Klassenerhalt gehen, können sie nur die Punkte mitnehmen, die sie in der Vorrunde gegen direkte Konkurrenten eben dieser Playdown-Gruppe gemacht haben. Also: null, falls Herten nicht doch noch extrem schwächelt. Dazu war Lüdinghausen gegen untere Mannschaften bisher ein zuverlässiger Punktelieferant – Punkte, die diese Teams mitnehmen dürfen.

Für das Union-Team sind noch vier Partien zu spielen, außer gegen Herten und den Tabellenzweiten Borken-Hoxfeld 2 muss Schwarz-Rot noch ein Mal gegen jeden Ligakonkurrenten ran. Das sind vier Gelegenheiten zu punkten, zumal gegen die Teams, die ebenfalls als unfreiwillige Anwärter auf die Playdown-Gruppe gelten.

Die erste wartet schon am kommenden Sonntag: der Drittletzte SG Werth/Bocholt, der andererseits aber bereits 13 Punkte auf dem Konto hat und durchaus auch noch für die Aufstiegsgruppe in Frage kommt (siehe Infokasten).

„Die Situation ist schwierig, gar keine Frage“, sagt Dirk Havermeier, Abteilungsleiter der Union-Volleyballabteilung. „Aber wir sind nach wie vor optimistisch.“ Ein Grund für den positiven Blick nach vorn sei die derzeitige Personallage: Die Zahl der Verletzten, Kranken und beruflich Verhinderten sei seit dem Doppelspieltag vor zwei Wochen wieder kleiner geworden, entsprechend größer sei die Trainingsbeteiligung, die für die Vorbereitung auf die anstehenden Aufgaben nun einmal mitentscheidend ist.

Auf Emma Bernsmann muss das Team von Trainer Suha Yaglioglu von nun an aber verzichten. Sie hat den Regionalligisten verlassen, um sich ganz auf ihr Studium konzentrieren zu können. Dafür ist Nele Eichendorff aus der Zweiten von Union (Verbandsliga), die dem Regionalliga-Team in dieser Saison schon zwei Mal ausgeholfen hat, nun für die Erste gesetzt. Sie gehört jetzt zum Stammkader der Yaglioglu-Sechs.