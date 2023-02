Union Lüdinghausen ohne Schnaase zum Clásico

Johanna Goliszewski ist zumindest in Offenburg am Start, Robin Tabeling nicht.

Michael Schnaase ist gerade echt nicht zu beneiden. Beim „8 Nations“, dem wichtigsten Badmintonjugendturnier auf dem Kontinent neben der EM, ist er als Turnierchef rund um die Uhr gefordert (WN berichteten). Dummerweise ist auch das Bundesligateam des SC Union, das Schnaase ausnahmsweise aus der Ferne managt, am Wochenende zwei Mal im Einsatz – heute (25. Februar), 15 Uhr, bei Vizemeister Bischmisheim, tags darauf, 11.30 Uhr, beim Tabellenletzten Offenburg. „Zwischen Tür und Angel“, vor allem per Handy, kümmert sich Schnaase um das Organisatorische, vor Ort müssen es die Spieler selbst richten.

Doch auch das Team ist nicht vollzählig. Selena Piek und Robin Tabeling fehlen, Nick Fransman ist angeschlagen. Johanna Goliszewski steht zumindest wohl am Sonntag zur Verfügung. Beim laut Schnaase im Grunde wichtigeren Match. Klar, der „Clásico“ in Saarbrücken – das Hinspiel, ein echtes Spektakel, gewannen die Lüdinghauser mit 5:2 – sei auf dem Papier ein Kracher. Allerdings werde es beim Wiedersehen mit Ex-Unionistin Linda Efler schwer genug, auch nur einen Zähler zu holen. Wohingegen „wir in Offenburg mit Blick auf die Playoffs gewinnen müssen“, so der Teamverantwortliche. Am besten sogar mit 7:0 oder 6:1, dafür gäbe es die volle Ausbeute von drei Punkten.