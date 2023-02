Union Lüdinghausen raus aus dem Titelrennen

Union Lüdinghausen hat das Spitzenspiel am Samstag daheim gegen SW Holtwick mit 1:4 (0:2) verloren und einen herben Dämpfer im Rennen um die Meisterschaft erlitten (die laut 08-Coach Yannick Gieseler angesichts der bekannten Personalsorgen eh nie Thema war). Der Rückstand der Schwarz-Roten auf dem Klassenbesten beträgt jetzt acht Zähler.

Schwach der Auftritt der Hausherren in Hälfte eins: Nicht eine echte Torgelegenheit kreierten die Lüdinghauser, die sich von robust verteidigenden Holtwickern wiederholt den Schneid abkaufen ließen – und defensiv nicht immer auf der Höhe waren. Vor dem 0:1 soll Moritz Wagner der Ball an die Hand gesprungen sein. Was aber nicht erklärt, wieso Union, in Erwartung eines Pfiffes des Referees, das Kicken einstellte und Wagner leichtes Spiel hatte.

Strittige Strafraumszene

Wenig später sah es so aus, als hätte SW-Schlussmann Luca Voßkühler Jean Emmanuel Itoua in der Box von den Beinen geholt. Doch abermals blieb die Pfeife stumm. Unverdient war die Holtwicker Zwei-Tore-Führung – nach 35 Minuten und Linus Walterings scharfer Freistoßflanke hatte Miguel Schürmann unglücklich per Kopf ins eigene Tor getroffen – trotzdem nicht. Die Gäste waren einfach den Tick aktiver, Joel Simbas Versuch aus der Halbdistanz klatschte an den Pfosten.

Respekt dafür, dass der Tabellendritte in Hälfte zwei nicht aufsteckte, mit mehr Mut agierte, plötzlich auch spielerisch Akzente setzte – und zu Chancen kam (Itoua nach Doppelpass mit Marius Robbe, Robbe per Kopf, Christoph Blesz mit der Picke). Die Tore aber fielen, auch weil Union jetzt ins Risiko ging, auf der anderen Seite. Jubel über Robbes späten Treffer zum 1:4 kam nicht wirklich auf.

„Wir kriegen in den drei Spielen gegen Holtwick und Billerbeck zwölf Stück. Da muss mir keiner was vom Titel erzählen“, so Gieseler.

Union: Keuthage – Brüning, Schürmann, Voll, Krüger – F. Hüser (73. Martel), Roters, Blesz, Itoua (85. Camara) – Robbe, Husken. Tore: 0:1 Wagner (12.), 0:2 Schürmann (36./ET), 0:3 L. Waltering (77.), 0:4 Simba (79.). 1:4 Robbe (88.).