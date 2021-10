Union Lüdinghausen schlägt beim TV Gladbeck auf

Die Tabelle in der Frauen-Regionalliga 2 ist noch etwas krumm und schief. Eines lässt sich aber dennoch sagen: Dass Union Lüdinghausen nach drei Niederlagen in drei Spielen am Sonntag um 17 Uhr nicht als Favorit in die Partie beim TV Gladbeck geht. Die Gastgeberinnen haben erst zwei Mal gespielt, einmal gewonnen und einmal verloren. Wobei sie mit 3:1 bei der SG Werth/Bocholt siegten – die Mannschaft, gegen die Union zuletzt mit 1:3 verlor.

Dieser indirekte Vergleich auf dem Papier ist für Lüdinghausens Trainer Suha Yaglioglu jedoch kein Maßstab. „Jede Mannschaft kann einen schlechten Tag haben. Für mich gibt es keinen guten und keinen schlechten Gegner. Es gibt immer nur einen Gegner.“ Und das heißt in Sachen TV: „Gladbeck hatte immer eine gute Mannschaft und viele erfahrene Spielerinnen.“

Die entscheidende Sicht sei aber die auf das eigene Team. Konkret: „Ich hoffe, dass wir die Leistung gegen Werth/Bocholt nicht wiederholen“, so Yaglioglu. Dass die Schwarz-Roten grundsätzlich konkurrenzfähig sind, hat deren zweite Saisonpartie gegen den TuS Herten, die sie in heimischer Leistungssporthalle nur sehr knapp mit 13:15 im fünften Satz verloren hatten, ja schon gezeigt.

Felice-Lyn Lethaus, die sich während der letzten Partie gegen Werth/Bocholt am Daumen verletzt hat, hat bereits wieder trainiert. Die Rechtshänderin ist durch die Verletzung an der linken Hand nur bedingt gehandicapt, baggern konnte sie bisher aber noch nicht wieder. Der Coach ist jedoch zuversichtlich, dass sie am Sonntag am Netz steht.

Die zuletzt verhinderte Carla Geschermann kehrt wieder in den Kader zurück. Ob Marleen Beuers ebenfalls wieder mit dabei ist, ist aus beruflichen Gründen noch fraglich.