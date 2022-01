Union Lüdinghausen schlägt sich achtbar

Klar hätten Suha Yaglioglu und seine Schützlinge, Volleyball-Regionalligist Union Lüdinghausen, liebend gern zwei – besser noch: drei – Punkte aus Ostwestfalen mitgenommen. Doch obschon es am Ende „nur“ ein Zähler wurde, war der 08-Coach nach dem 2:3 (15:25, 29:27, 25:13, 20:25, 13:15) im Kellerduell beim Telekom Post SV Bielefeld „alles andere als unzufrieden. Das war, gemessen an unseren personellen Möglichkeiten, ein sehr beachtlicher Auftritt – gerade im Vergleich zum Spiel davor gegen Hörde 2.“

Explizit lobte Yaglioglu Paulina Voges, Regina Meininger und Nele Eichendorff: „Die sind 16, 17 Jahre jung und spielen normalerweise zwei Klassen tiefer, in der Verbandsliga. Alle drei haben am Samstagabend einen guten Job gemacht.“ Was im Übrigen auch für die Erfahreneren um Kapitänin Lara-Marie Grössing (24) gelte.

Sechster Satzball sitzt

Nur in Durchgang eins waren die Gäste nicht auf der Höhe. Umso besser lief es zunächst im Folgeabschnitt. Die Lüdinghauserinnen führten bereits mit 15:5, machten es dann aber so richtig spannend, ehe sie, endlich, den sechsten Satzball zum 29:27 nutzten. Anschließend setzte Union noch einen drauf, das dritte Teilstück: wie aus einem Guss. Bielefelds Trainer hatte in dieser Phase gleich vier seiner Damen aus der Stammformation eine Pause verordnet. Entsprechend ausgeruht gewann der Vorletzte den vierten Satz. „Da sind wir nie richtig in Schlagdistanz gekommen“, berichtete Yaglioglu.

Es sei halt „nicht leicht, wenn der Gegner 14 und man selbst nur acht Spielerinnen aufbieten kann“. Dennoch stemmte sich das abermals dezimierte Schlusslicht gegen die drohende Niederlage, führte im Tiebreak sogar mit 13:12. Doch drei leichte eigene Fehler besiegelten das 2:3 aus 08-Sicht. Union: Braun, Eichendorff, Grössing, Kaiser, Lethaus, Meininger, Mumm, Voges.