Union Lüdinghausen siegt, drei Husken-Tore

Union Lüdinghausen hat das Auswärtsspiel bei Vorwärts Lette mit 5:1 (5:1) gewonnen. Christoph Blesz, spielender Co-Trainer der Schwarz-Roten, sprach hinterher von einem „ziemlich souveränen Auftritt – genau so einen haben wir gebraucht nach den schwierigen ersten Wochen“. Einziger dicker Wermutstropfen: Mirkan Düzgün, just wiedererstarkter Flügelflitzer, musste nach einer Viertelstunde ins Krankenhaus. Ein Coesfelder hatte den 08-Youngster im Sechzehner umgewemst. Düzgün fiel auf die Schulter und konnte nicht mehr weitermachen. „Wir hoffen, dass es nicht so arg schlimm ist und er schnell wieder auf die Beine kommt,“ so sein Trainer.

Bis zur Auswechslung zählte der Rechtsaußen zu den auffälligsten Lüdinghausern, der nicht nur den Elfer zum 1:3, den Blesz sicher verwandelte (16.), rausgeholt, sondern auch Nils Husken das 0:1 (6.) aufgelegt hatte. Huskens zweites Tor (13.) – dazwischen hatte Lette nach einer Ecke ausgeglichen (10.) – bereitete Lucas Roters vor.

Und Lüdinghausen blieb am Drücker: Fode Camara, für Düzgün gekommen, schloss einen Konter der Gäste zum 4:1 ab (28.). Acht Minuten vor dem Wechsel spielte Blesz Husken per Freistoß flach an. Der Union-Goalgetter drehte sich um seinen Gegenspieler und schlenzte das Leder ins lange Eck. „Sehr sehenswert“, lobte der 08-Assistenzcoach den Dreifachtorschützen. Auch nach dem Wechsel blieben die Besucher spielbestimmend, verpassten es aber, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten.