Union Lüdinghausen siegt gegen TV Emsdetten

Die Landesliga-Basketballer von Union Lüdinghausen haben das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TV Emsdetten mit 93:66 gewonnen. Es war der dritte Saisonsieg der Schwarz-Roten.

Dabei hatte es zu Beginn gar nicht nach einem Erfolg des klaren Außenseiters ausgesehen. Die Gastgeber begannen fahrig, nach fünf Minuten führte Emsdetten bereits mit 11:4. Dann aber fing sich Union – und wie: Mit einem 11:1-Lauf zog der vermeintliche Underdog am TV vorbei und ging mit einer 15:12-Führung ins zweite Viertel.

Dort geht es hin und her. Auf jeden der Lüdinghauser Korberfolge folgte fast regelmäßig ein Treffer der Gäste. Zur Halbzeit stand es 39:37 für die Hausherren, noch war für beide Teams alles drin.

Doch das dritte Viertel sollte das Spiel entscheiden. Die Lüdinghauser knüpften an die Leistung Ende des ersten Viertels an und starteten in die zweite Hälfte mit einem 12:1-Lauf. Auch im weiteren Verlauf blieb Lüdinghausen am Drücker und entschied das Viertel mit 29:8 für sich.

Im Grunde war das Spiel damit bereis entschieden. Emsdetten versuchte im letzten Viertel noch einmal Druck aufzubauen, doch die Schwarz-Roten ließen sich dadurch nicht verunsichern und brachten den Sieg souverän nach Hause.

Am kommenden Sonntag gastiert Union Lüdinghausen beim ATV Haltern zum Kellerduell, Beginn ist um 18 Uhr.

Union: Kroter (7), Bergmann (2), Haas (12), Reuter (5), Schulze Pals (16), Kremerskothen (13), Regier (2), Badelt (3), Wentzel (33).