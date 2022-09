Union Lüdinghausen siegt wieder deutlich

Den zweiten Sieg in Folge feierte Union Lüdinghausen bei der TSG Dülmen 2. Und wieder traf Nils Husken drei Mal, wie schon in Lette.

Den zweiten Sieg in Folge feierte A-Ligist Union Lüdinghausen mit dem 4:1 (2:0) bei der TSG Dülmen 2. Und wieder traf Nils Husken drei Mal, wie schon vergangene Woche beim 5:1 in Lette. „Er knipst im Moment ganz gut“, kommentierte Union-Trainer Yannick Gieseler trocken.

Dabei hätte dessen Elf schon in der ersten Minute mit 0:1 zurückliegen können. „Wie immer es der Dülmener fertiggebracht hat, den Ball nicht über die Linie zu bringen . . .“, sollte Gieseler auch nach dem Schlusspfiff noch rätseln. Umso treffsicherer waren die Schwarz-Roten. Nach einem hohen Ball über die gegnerische Kette traf Husken das erste Mal (15.). Nur vier Minuten darauf setzte sich Fode Camara nach einem Steilpass hinter die Kette durch, Pass auf Husken – 2:0.

Nur zwei Minuten nach der Pause fiel schon eine Vorentscheidung, als Christoph Blesz nach einem Foul an Jean Emmanuel Itoua den fälligen Strafstoß verwandelte. Endgültig alles klar hätte Blesz in der 68. Minute machen können, als er wieder am Elfmeterpunkt antrat – diesmal vergab er. Drei Minuten später erzielte TSG-Spieler Kevin Engbers das 1:3 aus Dülmener Sicht, dennoch sollte den Lüdinghausern an diesem frühen Sonntagnachmittag nichts mehr anbrennen.

Das Spiel war längst entscheiden und die Nachspielzeit lief schon, als Lucas Ro­ters zu Husken durchsteckte und der knipste zum sechsten Mal in nur zwei Spielen (90.+2). Mit insgesamt acht Treffern führt er nun die Torjägerliste der Liga an.