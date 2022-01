Union Lüdinghausen: Starker Auftritt gegen TV Refrath

Mit 3:4 unterlag Badminton-Erstligist Union 08 Lüdinghausen daheim in der Drei-Burgen-Arena dem Dauerrivalen TV Refrath und holte damit immerhin einen Punkt, der am Ende der Saison Gold wert sein könnte.

Ein erfolgreiches Comeback feierte Max Weißkirchen (r.) an der Seite von Josche Zurwonne.

Und doch hätten sich die zahlreichen – ob der spannenden und hochklassigen Spiele begeisterten - Zuschauer doch noch etwas mehr gewünscht. So hatte vor allen Dingen Aram Mahmoud den Sieg auf dem Schläger. Völlig überraschend hielt der für Union spielende Niederländer im dramatischen ersten Einzel gegen den mehrfachen deutschen Meister Fabian Roth sehr gut mit, führte im fünften und entscheidenden Satz sogar mit 9:8, um dann doch noch mit 9:11 zu verlieren.

Überhaupt liefen die meisten der sieben Begegnungen nicht so, wie es Experten vermutet hatten. Zwar holte Union - wie erwartet - die beiden Damenpunkte mit jeweils klaren Drei-Satz-Siegen. Doch aus dem erhofften Erfolg im zweiten Doppel mit Ties van der Lecq und Aram Mahmoud wurde nichts.

Dagegen überraschten Josche Zurwonne und der erstmals nach seiner langen Verletzung eingesetzte Max Weißkirchen im ersten Doppel. Sie fertigten Refrath – vertreten durch den englischen Weltklassespieler Adam Hall und dem deutschen Nationalspieler Daniel Hess – in drei Durchgängen ab. „Sehr stark . . .“ freute sich Michael Schnaase.

Gehofft hatten die Lüdinghauser noch auf einen Erfolg im zweiten Einzel. Doch hier kam Nick Fransman bei seiner knappen Vier-Satz-Niederlage nicht so recht ins Spiel. Und im gemischten Doppel, in dem Josche Zurwonne noch für den den nach dem Doppel leicht angeschlagenen Weißkirchen einsprang, war Union letztlich wie erwartet chancenlos.

Dennoch: die guten Leistungen aller Unionisten und das erfolgreiche Comeback von Max Weißkirchen machen Mut für die nächsten Spiele. So stehen in zwei Wochen schon die nächsten zwei Heimspiele an - gegen den Meisterschaftsfavoriten Wipperfeld und den direkten Konkurrenten BC Beuel.