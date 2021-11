Union Lüdinghausen startet mit Heimsieg

Nach ihrem Testspielsieg konnte Union Lüdinghausen an diesen Erfolg gleich im ersten Saisonspiel gegen den CB Recklinghausen anknüpfen. Die zu Beginn knappe Führung wurde zur Halbzeit ausgebaut und bis zum Spiel­ende gehalten.

Nach ihrem Testspielsieg vergangene Woche konnten die Lüdinghauser Basketballer an diesen Erfolg gleich im ersten Saisonspiel gegen den CB Recklinghausen anknüpfen. Die zu Beginn knappe Führung wurde zur Halbzeit ausgebaut und bis zum Spiel­ende gehalten.

Die Gastgeber starteten stark mit drei erfolgreichen Angriffen in das Spiel, indem sie ihre größentechnische Überlegenheit gegenüber den Gästen nutzten. Die Verteidigung startete allerdings schleppender. Sie war im ersten Spielabschnitt durch Unaufmerksamkeit geprägt, wodurch die Recklinghausener den Anschluss halten konnten (15:13).

Im zweiten Viertel trafen die Unionisten mehr durch Würfe von außen und verteidigten aufmerksamer, wodurch sie ihre Führung auf 16 Zähler ausbauen konnten. Diese Führung konnte dann bis zum Ende des Spiels zu einem 71:56-Sieg gehalten werden.

Felix Badelt, der Neuzugang aus Olfen, konnte in seinem ersten offiziellen Spiel in einer höheren Liga auch direkt seine ersten Punkte sammeln. Die beiden aus der Pause zurückgekehrten Spieler, Dirk Bücker und Artjom Haas, stiegen auf einem soliden Niveau wieder ein.

„Neben der Freude über den ersten Saisonsieg ist aber allen bewusst, dass es nach der langen Zwangspause weiterhin genug zu tun gibt, um weiter oben mitspielen zu können“, so Unionist Lars Kremerskothen. Am nächsten Wochenende geht es gegen den BSV Wulfen 2, der in seinem ersten Spiel nur knapp der zweiten Mannschaft des SC Westfalia Kinderhaus unterlegen war.

Union: D. Bücker (23), Wentzel (15), Haas (9), Kremerskothen (8), Weiß (7), Schulze-Pals (6), Badelt (3), Kroter, Bergmann, Hesselmann, Regier.