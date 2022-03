Union Lüdinghausen steht im Halbfinale

Wer hätte das zum Ende der Hinrunde gedacht? Sieben Siege bescherten dem Erstliga-Badmintonteam von Union Lüdinghausen noch Platz vier in der Abschlusstabelle – gleichbedeutend mit einem Heimspiel im Playoff-Viertelfinale gegen den TV Refrath.

Die Vorzeichen am Sonntag waren allerdings nicht gut: Beide Partien hatte Union 08 in der Normalrunde verloren – und es fehlte Linda Efler, die völlig überraschend bei den Swiss Open das Finale im Damendoppel erreicht hatte und somit am Sonntag noch in Basel antreten musste. Und dann das: Mit einem nie erwarteten 4:0 fegte Union 08 die Gäste aus Bergisch Gladbach aus der gut gefüllten Drei-Burgen-Arena.

Dabei gewannen die Lüdinghauser gleich zu Beginn zwei Schlüsselspiele. Eva Janssens, wegen des Fehlens von Linda Efler aus dem Mallorca-Urlaub zurückbeordert, zeigte eine famose Leistung im Damendoppel, auch wenn ihr – verständlicherweise – im dritten Satz etwas die Puste ausging. Immer besser finden auch die beiden Niederländer Ties van der Lecq und Nick Fransman zusammen. Überraschend klar siegten sie gegen die deutschen Nationalspieler Jan-Colin Völker und Daniel Hess mit 3:1 Sätzen.

Weiter ging es dann mit den Herreneinzeln. In der Spitzenbegegnung trafen mit Max Weisskirchen und Fabian Roth zwei der besten deutschen Einzelspieler aufeinander. Der Unionist biss sich nach verlorenem ersten Durchgang richtig fest und gewann die drei folgenden Sätze. Parallel ließ Aram Mahmoud gegen Brian Holtschke trotz eines Satzverlustes nichts anbrennen und holte den entscheidenden vierten Punkt. Das Viertelfinale war gewonnen.

„Diese unglaubliche Reise geht weiter“, freute sich Yvonne Li. Das Halbfinale gegen den BC Wipperfeld findet Ende April statt – und „nach einer solchen Siegesserie sind wir auch da nicht chancenlos“, so Teammanager Michael Schnaase.