Union Lüdinghausen verliert 0:3 in Gladbeck

Die Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen kommen in der Regionalliga-Saison noch nicht in den richtigen Tritt. Deutlich mit 0:3 (13:25, 13:25, 21:25) verlor die Sechs von Suha Yaglioglu am Sonntagabend beim TV Gladbeck.

„Das war kein besonders gutes Spiel von uns“, kommentierte ein enttäuschter Trainer nach der Partie. Dabei waren zumindest die personellen Voraussetzungen ideal gewesen. Mit zehn Spielerinnen waren die Gäste zum ersten Mal komplett ins Revier gereist.

Doch dann standen die Schwarz-Roten vor allem in den ersten beiden Sätzen komplett neben sich. „Wir haben viele Fehler gemacht“, meinte Yaglioglu später und bezog sich dabei vor auf Schwächen in Annahme und Angriff. So lagen die Lüdinghauserinnen fix mit 0:2-Sätzen hinten.

Der Trainer reagierte und stellte die Mannschaft um. Und plötzlich lief es rund und so, wie es sich Coach und Mannschaft eigentlich von Beginn an vorgestellt hatten. „Endlich waren wir im Spiel und haben gezeigt, was wir können“, sollte Yaglioglu später sagen. Und Union punktete gegen auf einmal nicht mehr übermächtige Gladbeckerinnen. Mit 20:16 lag Schwarz-Rot in der Endphase des dritten Durchgangs vorne. Der vierte Satz lag in der Luft, die Partie war lange noch nicht entschieden.

Dachte man, und dann war plötzlich doch schnell alles aus und vorbei. Der TV holte auf und glich zum 21:21 aus. Und auf der Lüdinghauser Seite reihten sich nun wieder die Fehler aneinander. Union holte keinen einzigen Punkt mehr. Das 0:3 war besiegelt.

Nach der vierten Niederlage im vierten Saisonspiel haben die Steverstädterinnen nun zwei Wochen Spielpause. Am 14. November (Sonntag) treten sie beim TV Hörde 2 an, beim aktuellen Spitzenreiter.

Union: Bernsmann, Beuers, Braun, Geschermann, Grössing, Kaiser, Lethaus, Menke, Mumm, Zurhove.