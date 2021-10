Union Lüdinghausen verliert auch gegen Borussia Münster

Die Tischtennis-Mannschaft von Union Lüdinghausen hat auch ihr viertes Saisonspiel in der NRW-Liga-Saison verloren. Am Samstagabend unterlagen die Schwarz-Roten in eigener Halle der DJK Borussia Münster mit 4:9.

„Die Borussia ist zum ersten Mal in dieser Saison in Bestbesetzung angetreten“, so Union-Spieler Andreas Langehaneberg nach der Partie. „Damit waren sie für uns einfach eine Nummer zu groß.“

Nur im oberen Paarkreuz waren die Gastgeber konkurrenzfähig. Christopher Kiehl gewann beide Einzel jeweils im fünften Satz, Timo Engemann sein erstes ebenfalls mit 3:2. Gegen Max Kruse verlor er nach souverän gewonnenem ersten Satz, als Münsters Nummer zwei die Partie dann aber drehte.

Dazu hatten die ohnehin mit schmalem Kader ausgestatteten Lüdinghauser Verletzungspech. Dem noch immer angeschlagenen Thomas Weritz gelang in seinen beiden Einzeln kein Satzgewinn. Unions Nummer fünf Marek Kurzepa verdrehte sich im Doppel mit Langehaneberg das Knie, sodass er gehandicapt in sein Einzel ging.

Langehaneberg selbst war wegen Trainingsrückstands nicht fit in die Halle gekommen und für seine Verhältnisse völlig außer Form. „Ich glaube, ich habe mich in den letzten 30 Jahren nicht mehr so langsam an der Platte bewegt“, so der Lüdinghauser selbstkritisch. Ihm gelang in seinen beiden Einzeln lediglich ein Satzgewinn.

Union: Kiehl/Ti. Engemann 1:0, Weritz/Breukelmann 0:1, Langehaneberg/Kurzepa 0:1; Kiehl 2:0, Ti. Engemann 1:1, Weritz 0:2, Langehaneberg 0:2, Kurzepa 0:1, Breukelmann 0:1.