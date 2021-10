Union Lüdinghausen verliert auch gegen Werth/Bocholt

Mit 1:3 (16:25, 28:26, 22:25, 14:25) haben die Regionalliga-Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen am Sonntagabend auch das dritte Saisonspiel gegen die SG Werth/Bocholt verloren.

„Wir haben unser bisher schlechtestes Spiel gemacht“, meinte ein enttäuschter Trainer Suha Yaglioglu nach der Partie. „Das hatte viele Gründe.“ So sei seine Mannschaft im ersten Satz mit dem Lichteinfall in der Antoniushalle, in der das Team wegen des Badminton-Bundesligaspiels der Vereinskollegen gegen Neuhausen-Nymphenburg (siehe eigener Bericht) hatte spielen müssen, nicht zurechtgekommen. Mindestens ebenso schwer wog der Verlust von Felice-Lyn Lethaus, ehemalige Drittliga-Spielerin des ASV Senden und erfahrenste Akteurin in den Reihen von Union, die sich im dritten Satz am Daumen verletzte und passen musste. „Aber ich will mich nicht hinter diesen Gründen verstecken“, betonte Yaglioglu, dass es daran alleine nicht gelegen hatte.

Anders als erhofft hatten die Gastgeberinnen auch diesmal nicht alle Frauen an Bord. Marleen Beuers und Carla Geschermann waren verhindert. Dafür nahm der Coach Nele Eichendorff aus der Mannschaft der Union-Zweiten mit ins Team, die nach dem Ausfall von Lethaus in Durchgang nachrückte.

Den ersten Satz hatten die Lüdinghauserinnen deutlich verloren, als sie besser ins Spiel kamen. Im zweiten Durchgang waren sie mit der SG auf Augenhöhe und hatten zum Satzende die Nase vorn. Dann aber wurde es richtig spannend. Drei Satzbälle verdaddelten die Schwarz-Roten, ehe sie selbst, der Trainer und die heimischen Zuschauer erst einmal wieder durchatmen konnten.

Nach dem Satzausgleich war die Yaglioglu-Sechs endgültig im richtigen Film angekommen. Im dritten Satz lief es richtig rund, die junge Lüdinghauser Mannschaft konnte sich berechtigte Hoffnungen auf den ersten Sieg in der noch jungen Saison machen – bis Lethaus passen musste. Das war die Wende, wie sich bald herausstellen sollte.

Im vierten Satz lief nur noch wenig zusammen. Yaglioglu: „Wir hatten praktisch keine Annahme mehr, viele Netzfehler gemacht. Wir haben den Gegner Geschenke gemacht.“

Union: Bernsmann, Braun, Eichendorff, Grössing, Kaiser, Lethaus, Menke, Mumm, Zurhove.