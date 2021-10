Union Lüdinghausen verliert bei SG Castrop-Rauxel

„Das war heute in allen Mannschaftsteilen einfach zu schlecht.“ Enttäuscht war Ingo Witschenbach, Trainer von Fußball-Bezirksligist Union Lüdinghausen, nach der 1:3 (1:2)-Niederlage bei der SG Castrop-Rauxel. Doppel bitter für die Schwarz-Roten: Sie verpassten nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Sonntag die Chance, direkt nachzulegen. Und das gegen einen direkten Konkurrenten, der nun an Union vorbei auf den drittletzten Platz der Tabelle geklettert ist. Dass Schlusslicht SuS Olfen wiederum seinen ersten Saisonsieg feierte (siehe eigene Meldung), machte diesen Sonntag auch nicht gerade besser für Union.

Mirkan Düzgün hätte in Castrop-Rauxel schon in der dritten Minute treffen können, scheiterte aber an SG-Keeper Fabian Leinhäuser. Dann rettete Gästetorwart Max Keuthage die Lüdinghauser selbst vor einem frühen Rückstand. Dann aber traf Simon Homann nach Pass von außen zur Union-Führung. Die aber keine Ruhe ins Spiel brachte, nicht zuletzt durch viele Ballverluste machte sich Schwarz-Rot selbst das Leben schwer. „Wir haben um ein Gegentor fast gebettelt“, so Witschenbach.

Das fiel tatsächlich, „nachdem wir drei, vier Mal die Gelegenheit hatten, das Ding zu löschen“. Curtis Akani traf aus dem Gewühl heraus. Nur vier Minuten später legte Stefan Strasser nach, der von der Union-Defensive allein gelassen sträflich frei stand.

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Düzgün erneut an Leinhäuser (58.). Union machte nun Druck, doch das nächste – und letzte – Tor fiel erneut auf der Gegenseite. Und es passte ins Bild, dass die Lüdinghauser Defensive bei diesem Konter wieder nicht gut aussah.

Union: Keuthage – Voll, Homann, Heck – Grewe (46. Martel), Blesz, N. Hüser, Krüger (46. Itoua) – Fl. Hüser (77. Schmidt), Husken, Düzgün (82. Schürmann). Tore: 0:1 Homann (20.), 1:1 Akani (36.), 1:2 Strasser (40.), 1:3 Akrifou (88.).