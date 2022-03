Union Lüdinghausen verliert in Castrop-Rauxel

Der späte Treffer von Fode Camara (r.) konnte an der Lüdinghauser Niederlage nichts ändern.

Die Bezirksliga-Fußballer von Union Lüdinghausen haben die Partie beim FC Castrop-Rauxel mit 2:3 (1:1) verloren, die Luft für den Tabellen-Vorletzten wird damit immer dünner. „Unterm Strich kann man von einer verdienten Niederlage sprechen“, resümierte Gästetrainer Daniel Schürmann nach dem Schlusspfiff.

Dabei hatte es für die Schwarz-Roten gut begonnen. Sven Görlich (6.) und Mirkan Düzgün (10.) hatten die frühe Gästeführung auf dem Fuß, für die dann nach einer Viertelstunde Spielzeit Nils Weimer per Kopf nach einer Ecke von Niklas Hüser sorgte. Keine zehn Minuten später stand alles wieder auf Null, nachdem FC-Spieler Robin Jasik nach einem Freistoß Union-Keeper Max Keuthage – ebenfalls mit einem Kopfball – überwunden hatte.

13 Minuten nach dem Seitenwechsel gerieten die Lüdinghauser das erste Mal in Rückstand. Das 1:2 war wie eine Kopie des Ausgleichs: Freistoß, Kopfball – Tor . . . Diesmal war es Marc Flaczek, der die Gastgeber zum Jubeln brachte. Als Rimon Haji 20 Minuten vor Schluss das 3:1 für Castrop-Rauxel nachlegte, waren Punkte für die Gäste an diesem Nachmittag in weite Ferne gerückt. Daran änderte auch der späte Anschlusstreffer des kurz zuvor eingewechselten Fode Camara nichts mehr.

Union: Keuthage – Schmidt (61. Itoua), Schürmann, Heck, Roters – Düzgün (65. Hahn), Voll (56. Flake), Weimer (76. Camara), Blesz, N. Hüser – Görlich. Tore: 1:0 Weimer (15.), 1:1 Jasik (22.), 1:2 Flaczek (58.), 2:2 Haji (70.), 2:3 Camara (87.).