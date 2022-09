Union Lüdinghausen verliert Spiel eins in Münster

Sagte man, der USC Münster habe das Auftaktspiel in der Volleyball-Oberliga daheim am Berg Fidel gegen Union Lüdinghausen mit 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:21) gewonnen, dann wäre das sicher nicht ganz falsch. Näher an der Wahrheit ist freilich, dass die hochgewetteten Gäste das Match verloren haben. 08-Coach Suha Yaglioglu sah das ebenso: „Wir hatten in jedem Satz bis zu 16 eigene Fehler. Und dann kannst du so ein Spiel halt nicht gewinnen.“

Ob‘s der Druck war, der auf seiner Sechs in der Domstadt lastete? „Nein“, widerspricht Yaglioglu. Noch beim Abschlusstraining habe eine aufgeräumte, lockere Stimmung geherrscht, „von Druck war da nichts zu spüren. Wieso auch? Die Mädchen wissen doch, was sie können. Und dass sie in Normalform den USC schlagen.“

Gäste seltsam gehemmt

Trotzdem: Seltsam gehemmt wirkten die SCU-Frauen an dieser so besonderen Spielstätte, in der er es üblicherweise um Erstligapunkte geht. Kein einziges Element funktionierte wirklich. Defizite beim Aufschlag, in der Annahme, am Netz: Fast ein Wunder, dass blasse Unionistinnen den ersten Satz noch umbogen.

Besser wurde es danach nicht, im Gegenteil. Klar verteidigten die USC-Talente mit großer Leidenschaft. „Aber wenn wir nur halbherzig angreifen, dann ist es für den Gegner halt einfach, die Bälle abzuwehren“, so Yaglioglu, der dem Sieger dennoch ein Kompliment machte: „Die Münsteranerinnen haben verdient gewonnen. Die wollten spielen, waren mit Spaß bei der Sache. Genau das hat uns heute gefehlt.“