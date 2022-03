Union Lüdinghausen vs. TV Wachtberg abgesagt

Das Spiel des SC Union Lüdinghausen gegen den TV Wachtberg am Freitag (25. März), 19 Uhr, ist abgesagt. Und die Heimpartie am Sonntag, 17 Uhr, gegen den SC 99 Düsseldorf? Gute Frage.

Die Regionalliga-Damen des SC Union Lüdinghausen haben gestern Abend ausgesetzt. Was durchaus in ihrem Sinne war: Gleich mehrere Nullachterinnen sind coronabedingt in Quarantäne. Weshalb der Staffelleiter ein Einsehen hatte und die Heimpartie gegen den TV Wachtberg am Freitagmorgen vom Spielplan nahm. Wann das Duell mit dem Vorletzten der Platzierungsrunde nachgeholt wird, ist offen. Ebenfalls unklar: Ob die Sechs von Suha Yaglioglu am Sonntag (27. März), 17 Uhr, gegen den SC 99 Düsseldorf antreten muss. Die SCU Volleys würden auch dieses Match liebend gern verschieben. Weil aber die Krankschreibung einer Unionistin offenbar mit dem morgigen Tag endet, muss Lüdinghausen unter Umständen doch ran. Sollte tatsächlich gespielt werden, dann nicht in der Drei-Burgen-Arena, sondern im Berufskolleg.