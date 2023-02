Union Lüdinghausen wieder Vierter

Für Union Lüdinghausen gab’s am Wochenende ein 1:6 in Saarbrücken und einen Sieg in gleicher Höhe in Offenburg. Für das Highlight beim Clásico in Bischmisheim sorgte der 08-Teamsenior.

Das Ergebnis – 1:6 – war so deutlich wie vorhersehbar. „Mehr war unter den Umständen nicht drin“, meinte Teamsenior Josche Zurwonne nach der Niederlage des Badminton-Bundesligisten Union Lüdinghausen im Clásico bei Vizemeister 1. BC Bischmisheim. Zurwonne und Julien Carraggi sorgten immerhin für einen Achtungserfolg, indem sie das Saarbrücker Duo Peter Käsbauer/Johannes Pistorius – wahrlich keine Laufkundschaft – in fünf Sätzen niederrangen. „Dafür, dass man meine verbleibenden Einsätze in Liga eins wahrscheinlich an zwei Händen abzählen kann, klappt das noch ganz ordentlich“, so der 08-Routinier. Carraggi und er hätten „alles gegeben“.

Mahmoud gesundheitlich angeschlagen

Was ebenfalls für das junge Damen-Doppel von Union, Rachel Sugden/Jaymie Laurens galt, die der Ex-Lüdinghauserin Linda Efler und Stine Küspert zwei Durchgänge abknöpften. Aber auch in den Einzeln enttäuschten Carraggi (im Duell mit dem starken Niederländer Mark Caljouw) und Sugden (1:3 gegen Saarbrückens Nummer eins Priskila Siahaya) keinesfalls. Aram Mahmoud, gesundheitlich ziemlich angeschlagen, gab in der Partie gegen den Bulgaren Daniel Nikolov beim Stand von 0:2 entkräftet auf.

Umso besser lief es für die Nullachter am Sonntagmittag beim Tabellenletzten BC Offenburg. Teammanager Michael Schnaase, der die Reise in den Südwesten der Republik nicht antreten konnte, da er zur gleichen Zeit beim „8 Nations“-Nachwuchsturnier in eigener Halle unabkömmlich war, wäre schon mit einem knappen Sieg zufrieden gewesen, wie er den WN im Vorfeld verraten hatte. Zurwonne und Co. wollten dagegen mehr: „Unser Ziel war schon, selbst in dieser Besetzung alle drei Punkte zu holen.“ Und die gab es auch. Wieder hieß es 6:1, diesmal jedoch aus Sicht der Steverstädter.

Mahmoud, immer noch geschwächt, verlor an der Seite von Carraggi das zweite Doppel, bezwang aber anschließend Lukas Burger in vier Durchgängen. Ansonsten gab nur das Spitzendoppel Zurwonne/Ties van der Lecq einen Teilabschnitt ab. Dank des deutlichen Erfolges haben die Nullachter den TV Refrath in der Tabelle wieder vom so wichtigen vierten Platz verdrängt.