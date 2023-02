Union siegt deutlich gegen Paderborn 2

Union – hier Linea Menke im Außenangriff – machte an diesem Abend keine Kompromisse.

Weit ist die Reise von Ostwestfalen ins Münsterland, weit ist die Rückfahrt. Nur wollten (und konnten) die Volleyballerinnen von Gastgeber Union Lüdinghausen am frühen Samstagabend darauf partout keine Rücksicht nehmen. Nach eineinviertel Stunden war die Partie gegen VoR Paderborn 2 vorbei, ohne Punkt mussten die Gäste schon wieder ins Auto steigen.

„Wir haben noch besser gespielt als im Hinspiel (3:1 für Union, d. Red.), meinte Lüdinghausens Trainer Suha Yaglioglu nach dem souveränen 3:0 (25:14, 25:15, 25:16). „Wir waren sehr konzentriert und haben wenige Fehler gemacht.“ Die Schwarz-Roten sind nun Tabellenzweiter – allerdings haben der Dritte SC Hennen und auch Oberliga-Spitzenreiter TV Werne an diesem Wochenende nicht gespielt und beide noch eine Partie in der Hinterhand.

Die Yaglioglu-Sechs war von Beginn an hellwach, nach einer Aufschlagserie von Lara-Marie Grössing lag sie mit 7:1 vorne. Sie baute die Führung nach und nach aus, ging im ersten Satz mit satten elf Punkten Vorsprung über die Ziellinie.

Der zweite Durchgang war fast eine Kopie. Diesmal legte Louisa Kaiser mit ihrer Angabenserie das Fundament zur 9:1-Führung. Spätestens beim Stand von 21:11 war auch dieser Satz praktisch durch.

Dann wurde es plötzlich spannend. Union ließ nach, die Ballwechsel wurden länger und das junge Paderborner Team hielt auch in Sachen Punkteverteilung mit. „Das ist normal“, relativierte Yaglioglu diese Phase später mit Verweis auf den Konzentrationsabfall nach zwei sehr, sehr guten Sätzen. Lange dauerte diese Phase auch nicht an. Nach dem 12:12 machte Schwarz-Rot neun Punkte in Serie. Wenige Minuten später blockte Kaiser zum Siegpunkt.

Union: Braun, Denys, Grössing, Kaiser, Lethaus, Meininger, Menke, Voges, Yehorova, Zur­hove.