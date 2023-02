Union siegt souverän bei BW Aasee 2

Ein weiteres dickes Ausrufezeichen im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg haben die Oberliga-Volleyballerinnen von Union Lüdinghausen gesetzt. Eine Woche nach dem 3:0 gegen Paderborn 2 gewannen sie am Samstagabend auch bei BW Aasee 2 ohne Satzverlust mit einer mehr als souveränen Leistung (25:15, 25:21, 25:11). Ein umso wichtigerer Sieg, als Mitkonkurrent TV Werne in seinem Heimspiel „nur“ 3:2 gegen den USC Münster 3 gewann und damit einen Punkt liegenließ.

Mit nur acht Spielerinnen einschließlich Libera Frieda Zurhove war Union-Trainer Suha Yaglioglu an den münsterischen Aasee gefahren – Marlen Beuers war verletzt, Nele Eichendorff und Regina Meininger angeschlagen, Laura Braun verhindert.

Dennoch war die vergleichsweise kleine Truppe wie schon gegen Paderborn hellwach und ließ nichts anbrennen. „Wir haben sie kaum ins Spiel kommen lassen“, resümierte Yaglioglu den hocheffektiven Auftritt seiner Truppe gegen die Blau-Weißen. Nur im zweiten Satz gönnten die Lüdinghauserinnen den Gastgeberinnen mehr als 20 Punkte. Doch auch dieser Durchgang war am Ende eine klare Sache. Mit 23:18 lagen die Gäste vorne und spielten den Satz dann nerven- und humorfrei zu Ende.

Damit hat die Yaglioglu-Sechs Werne als Spitzenreiter abgelöst. Das an sich besagt allerdings nicht viel: Union hat ein Spiel mehr absolviert als der TV. Allerdings, so Yaglioglu: „Mich interessieren die Ergebnisse der Gegner nicht. Wir müssen unsere Spiele machen.“ Ein eminent wichtiges steht am kommenden Samstag auf dem Programm. Dann kommt der TV Werne nach Lüdinghausen.

Union: Denys, Grössing, Kaiser, Lethaus, Menke, Voges, Yehorova, Zur­hove.