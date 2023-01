Union trauert um „Apo“ Baumeister

Erst im Sommer war Alfons „Apo“ Baumeister für 65 Jahre Mitgliedschaft bei Union Lüdinghausen geehrt worden. Jetzt ist der allseits geschätzte Coach und Ex-Kicker nach längerer Krankheit gestorben. Zwei seiner ehemaligen Schützlinge schafften es später in die Beletage.

SC Union Lüdinghausen trauert um Alfons Baumeister – einen Mann, der am Westfalenring Legendenstatus genießt. Generationen von Fußballern hat „Apo“, wie ihn alle, die ihn kannten, nur riefen, angeleitet, zuletzt die A-Jugendlichen der Nullachter. Zudem war er als Ausbilder beim Verband und viele Jahre als Trainer des DFB-Stützpunktes Dülmen/Lüdinghausen tätig. Seine prominentesten Schützlinge dort: die späteren Bundesligaprofis Amos Pieper, ein gebürtiger Lüdinghauser, und Sebastian Langkamp (Merfeld). Noch im vergangenen Sommer war Baumeister für 65 Jahre Mitgliedschaft beim SC Union geehrt worden. Als Aktiver stieg er 1966 mit den Schwarz-Roten in die Landesliga auf (bis heute einer der größten Erfolge der Abteilungsgeschichte). Als Fan – sein Zuhause lag nur einen Steilpass vom Stadion entfernt – blieb er der ersten Mannschaft bis zum Schluss treu. Regelmäßig lief einem „Apo“ bei den Heimspielen des A-Ligisten über den Weg, für die WN hatte er fast immer ein freundliches Wort übrig. Überhaupt wurde er nicht nur seines großen fußballerischen Sachverstandes wegen im Altkreis und darüber hinaus geschätzt, sondern auch, weil er eine zutiefst menschliche Art hatte. Am Samstag ist Baumeister nach längerer Krankheit im Alter von 76 Jahren verstorben.