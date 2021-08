Unionisten inMülheim auf Kurs

An Tag eins der 69. Deutschen Meisterschaften in Mülheim haben sich die Badminton-Asse des SC Union Lüdinghausen keine Blöße gegeben. Im Damen-Einzel fertigte Titelverteidigerin Yvonne Li erst Maxi Stelzer (Gera/21:6, 21:11) und dann Antonia Schaller (Geretsried/21:10, 21:6) ab. Im Viertelfinale bekommt es die 23-Jährige am Samstag mit Selina Giesler (Bonn) zu tun. Auch Max Weißkirchen erreichte relativ mühelos das Achtelfinale, in dem der Meister der vergangenen drei Jahre am Freitagabend auf Kilian Ming-Zhe Maurer (Nürnberg) traf.

Unionistin Linda Efler und die Saarbrückerin Isabel Hettrich – im Damen-Doppel wie Li und Weißkirchen top-gesetzt – greifen erst heute zum Schläger. Im Mixed gönnten Efler und Jones Jansen (Wipperfeld) ihren bedauernswerten Auftaktgegnern Wolf-Dieter Papendorf (Peine) und Merle Krachudel (Leipzig) ganze zehn Punkte (21:4, 21:6). Auch Weißkirchen/Lara Käpplein (Bonn) und Brian Holtschke (Refrath)/Li zogen ohne Satzverlust in die Runde der letzten 16 ein.

Ausgeschieden sind im gemischten Doppel Markus Hennes (Solingen) und Lena Seibert (Union 2). Allerdings verlangte das Duo nach seinem 2:1-Erstrundenerfolg über die Hofheimer Lars Rügheimer und Mareike Bittner der an Nummer neun gesetzten Refrather Paarung Malik Bourakkadi/Leona Michalski beim 21:19, 15:21 und 20:22 alles ab.