VfL Senden dreht Derby gegen Herbern auf den Kopf

Auf dem Papier war der SV Herbern Außenseiter im Derby beim VfL Senden. Doch die Gäste machten das Spiel, gingen in Führung – und verloren am Ende.

Da zeigte das Team des SV Herbern beim VfL Senden seine beste Saisonleistung, sah über eine Stunde wie der Sieger aus, musste aber dann in der 89. Minute den zweiten Treffer der Sendener und damit eine unglückliche 1:2-Niederlage einstecken.

Ein großes Abtasten gab es in dieser spannenden Partie nicht. Von der ersten Sekunde an war Angriff bei beiden Mannschaften die Devise. In der zweiten Minute scheiterte VfL-Torjäger Niklas Castelle an Gästekeeper Philipp Sandhowe, im Gegenzug Robin Schwick an Johannes Brückner im VfL-Kasten. Sefai Colak (5.) auf Sendener Seite sowie Daniel Krüger (18.) und erneut Schwick (22.) konnten die Torhüter nicht überwinden.

Herbern setzte sich immer mehr in der Hälfte der Hausherren fest, da diesen durch das frühe Pressing der Gäste viele Fehler unterliefen und kaum zu gekonnten Angriffen kamen. Das Leder landete zwar nach genau einer halben Stunde im Sendener Tor, doch der gute Schiedsrichter Florian Exner aus Beelen, der schon Spiele der 3. Liga leiten durfte, ahndete ein Foul am Sendener Torhüter.

Zwei weitere glasklare Einschussmöglichkeiten ließen Krüger (32.) und Schwick aus (38.), ehe der große Herberner Anhang doch noch die hochverdiente Führung bejubeln konnte. Tim Bröer wurde in der 43. Minute auf der rechten Angriffsseite schön angespielt, zog in den VfL-Strafraum ein und versenkte den Ball aus spitzem Winkel unhaltbar zum 1:0-Pausenstand.

Am Spielgeschehen auf dem Platz änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst nicht viel. Das Team von Trainer Benjamin Siegert, der mit seinen 40 Jahren aufgrund der vielen Verletzten noch selbst mitspielte, behielt das Heft in der Hand. Senden kam nach einem sehenswerten Angriff durch Sefai Colak zwar in der 65. Minute zum 1:1-Ausgleich, hatte drei Minuten später durch Joshua Dabrowski eine weitere gute Chance, doch an einen Sieg war bei dem starken Auftritt der Herberner noch nicht zu glauben.

In der 89. Minute stellte Dabrowski das Spiel durch seinen Treffer zum 2:1 auf den Kopf. In der Nachspielzeit hatte Senden gar das 3:1, aber Herbern auch den Ausgleich auf dem Fuß.

„Das war grausam. Da zeigt mein Team die beste Saisonleistung und geht leer aus. Jeder hat Herbern hier als Sieger gesehen. Wir wollten am Ende einfach zu viel, das hat uns das Genick gebrochen“, war Trainer Benjamin Siegert trotzdem stolz auf sein Team.

„Wir wären am Ende mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber ein dreckiger Sieg ist auch ein Sieg. So haben sich meine Jungs für den guten Lauf der letzten Wochen belohnt. Herbern war ein sehr starker Gegner“, freute sich VfL-Coach Rabah Abed nach dem Herzschlagfinale über den Erfolg.

VfL: Brückner – Schlögl, Kelle, Tjaden, Gottwald – T. Castelle, Colak, Karaterzie, Colak – Heubrock (46. Dabrowski), Niklas Castelle. SVH: Sandhowe – Dubicki, Schütte (72. Sobbe), Bröer, Schulte – Dombrowski, Scholtysik (79. Richter), Närdemann (64. Breloh), Siegert – Krüger, Schwick. Tore: 0:1 Bröer (43.), 1:1 Colak (65.), 2:1 Dabrowski (89.).