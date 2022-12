Weihnachten kann kommen – Union Lüdinghausen siegt

Union Lüdinghausen hat auch das Auswärtsspiel bei VoR Paderborn 2 gewonnen. Dank des dritten Sieges in Folge sind die Nullachterinnen wieder dick im Geschäft.

In drei der vier Durchgänge richtig gut: 08-Angreiferin Louisa Kaiser (l.) und Co..

Heute, Montag, steht in der Volleyballabteilung des SC Union Lüdinghausen das große Vorweihnachtsfest an. Die Oberliga-Damen sind derweil bereits seit Samstagabend in bester Feierstimmung. Sie bezwangen, auswärts, den VoR Paderborn 2 mit 3:1 (25:20, 25:10, 19:25, 25:23), stockten ihr Punktekonto um drei weitere Zähler auf (18 insgesamt) und bleiben dem Spitzenduo Werne/Hennen (je 20) dicht auf den Fersen.

Lüdinghausen, das auf die kurzfristig erkrankten Marleen Beuers und Regina Meininger verzichten musste, servierte von Beginn an klasse und tütete nach 27 Minuten Satz eins ein. Noch besser aus Gästesicht der zweite Abschnitt: Die Sechs von Suha Yaglioglu leistete sich – „ungewöhnlich genug“, so der 08-Coach – keinen einzigen Aufschlagfehler, griff stark an und stellte zügig auf 0:2. „Das war sehr wichtig“, wusste der Coach. Denn: „Die Euphorie beim Publikum und der Heimmannschaft ist dann erst mal weg.“

Spannungsabfall in Satz drei

Dass die Ostwestfalen dann doch wieder Hoffnung schöpften, lag laut Yaglioglu einerseits daran, dass Paderborn im dritten Durchgang mehr riskierte. Andererseits „sind uns in der Phase zu viele Fehler unterlaufen“ – womöglich die Folge eines Spannungsabfalls nach dem so überzeugenden Beginn. Schnell war der Drittletzte um vier, fünf Ballwechsel besser, nie gelang es den Gästen, diesen Rückstand entscheidend zu verkürzen.

Voll da war der Regionalligaabsteiger indes im vierten Satz. Dass es hinten raus trotzdem noch mal eng wurde, hatte auch mit „mehreren strittigen Entscheidungen der Schiedsrichter“ zu tun, so Yaglioglu, der ansonsten aber kaum Grund zur Klage hatte: „In drei der vier Durchgänge haben es die Mädchen richtig gut gemacht. Jetzt freuen wir uns auf die kurze Pause, um uns ein wenig zu erholen und dann ab Mitte Januar hoffentlich ganz oben anklopfen zu können.“ Union: Braun, Denys, Eichendorff, Grössing, Kaiser, Lethaus, Menke, Voges, Yehorova, Zur­hove.