Weißkirchen und Li wieder topgesetzt

In Mülheim an der Ruhr beginnen am Donnerstag (28. Juli) die Deutschen Einzelmeisterschaften im Badminton. Max Weißkirchen und Yvonne Li, beide ehemalige Spieler von Union Lüdinghausen, sind in ihren Disziplinen wieder topgesetzt. Auch Ex-Unionist Kai Schäfer wirft wieder seinen Hut in den Ring. Linda Efler ist diesmal nicht mit dabei.

Vier Tage mit spannenden Matches, zahlreiche aufstrebende Nachwuchsasse, die mit guten Leistungen überzeugen wollen, und mögliche Titelverteidigungen in drei Disziplinen erwarten die Badmintonfans bei den 70. Deutschen Einzelmeisterschaften, die vom 28. bis zum 31. Juli 2022 in Mülheim an der Ruhr ausgetragen werden.

Im Herreneinzel werden vermutlich der topgesetzte Max Weißkirchen (1. BC Beuel), der an Position zwei notierte Titelverteidiger Kai Schäfer (SV Fun-Ball Dortelweil) und der amtierende Deutsche Vizemeister Fabian Roth (Setzplatz 3/4) den DM-Sieg unter sich ausmachen Weißkirchen und Schäfer sind ehemalige Spieler von Union Lüdinghausen. Während Weißkirchen – als der in der Weltrangliste derzeit mit Rang 64 am besten platzierte Spieler des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) – seinen vierten Triumph nach 2018, 2019 und 2020 in dieser Disziplin verbuchen möchte, streben Schäfer (Weltranglistenplatz 79) und Fabian Roth (187) jeweils ihren zweiten Titelgewinn an: Tokio-Olympiateilnehmer Schäfer setzte sich im vergangenen Jahr erstmalig gegen die gesamte Konkurrenz durch, Roth siegte 2017 bei den nationalen Meisterschaften in der Altersklasse O 19. Max Weißkirchen und Kai Schäfer könnten aufgrund ihrer Setzplätze erst im Endspiel aufeinandertreffen, wohingegen Fabian Roth im Halbfinale gegen Weißkirchen antreten müsste.

Im Dameneinzel scheint im Hinblick auf den DM-Sieg kein Weg an Ex-Unionistin Yvonne Li (SV Fun-Ball Dortelweil) vorbeizuführen. Die an Nummer eins gesetzte 24-Jährige, die im vergangenen Jahr wie ihr Ex-Teamkollege Schäfer ebenfalls zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen aufschlagen durfte, gewann von 2019 bis 2021 drei Mal in Folge den Titel und ist als aktuelle Weltranglisten-27. auch 2022 die Top-Favoritin auf den Turniersieg. Auf eine vordere Platzierung hoffen zudem mehrere ambitionierte Nachwuchsspielerinnen, darunter Ann-Kathrin Spöri (TV Refrath), Miranda Wilson (SG Schorndorf), Selin Hübsch und Florentine Schöffski (beide TV Refrath. Yvonne Lis letztjährige Finalgegnerin, die heute 19 Jahre alte Thuc Phuong Nguyen (1. BC Wipperfeld), muss verletzungsbedingt auf einen Start verzichten.

Im Herrendoppel haben Jones Jansen/Jan Colin Völker (1. BC Wipperfeld/TV Refrath) gute Chancen, ihren im Vorjahr erstmalig gemeinsam gewonnenen Titel erfolgreich zu verteidigen. Als ärgste Konkurrenten des topgesetzten Duos gelten Bjarne Geiss/Daniel Hess (BW Wittorf/1. BC Beuel), Marvin Datko/Patrick Scheiel (1. BC Bischmisheim/BW Wittorf) und die amtierenden Deutschen Vizemeister Felix Hammes/Christopher Klauer (1. BC Beuel/BC Hohenlimburg). Die Europameister von 2022 im Herrendoppel, Mark Lamsfuß/Marvin Seidel (beide 1. BC Wipperfeld), verzichten in Absprache mit dem DBV aus Gründen der Belastungssteuerung auf die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften.

Gleiches gilt für Isabel Lohau (1. BC Bischmisheim), die im Frühjahr in Madrid mit Lamsfuß den EM-Titel im Mixed holte, sowie für Ex-Unionistin Linda Efler (ebenfalls Bischmisheim), die 2022 mit Lohau Vize-Europameisterin im Damendoppel wurde. Die Spitzenspieler des DBV befanden sich im Juni und Juli auf einer kräftezehrenden Asientour, nun bereiten sie sich bereits auf die Individual-Weltmeisterschaften in Tokio (22. bis 28. August) vor.

Im Damendoppel geht nach dem Startverzicht der Vorjahressiegerinnen Efler/Lohau das Duo Stine Küspert/Emma Moszczynski (Bischmisheim/Dortelweil) als Nummer eins der Setzliste an den Start.

Im Mixed fehlen mit Lamsfuß/Lohau und Jones Jansen (Wipperfeld)/Efler Titelverteidiger und letztjährige Deutsche Vizemeister. Als topgesetzte Paarung hoffen Patrick Scheiel/Franziska Volkmann (beide BW Wittorf) auf ihren ersten DM-Triumph im Erwachsenenbereich. Das Finale könnte ein enges Duell mit den an Position zwei notierten Völker/Küspert werden.

Der Kartenvorverkauf für die Deutschen Meisterschaften erfolgt über den Onlineshop. Zudem wird an der Westenergie-Sporthalle eine Tageskasse eingerichtet.