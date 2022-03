Wetter und Gastgeber top – RV Lützow lädt ein

Am Wochenende (26./27. März) steht das Kreisjugendturnier des KRV Coesfeld an. Gastgeber ist der RV Lützow. KRV-Chef Markus Terbrack freut sich schon.

Es gab schon mehr Starter beim Jugendturnier des Kreisreiterverbandes (KRV) Coesfeld. An Mannschaftsmeldungen im „deutlich zweistelligen Bereich“ kann sich Markus Terbrack erinnern. Das sei aber gar nicht der Punkt, wie der KRV-Chef betont: „Viel wichtiger ist, dass es überhaupt wieder Wettbewerbe für den Nachwuchs gibt. Das war ja 2020 und 2021 allzu selten der Fall.“ Im ersten Jahr der Pandemie gab es gar kein Kreisturnier, im zweiten wurde es, in der Halle, mit dem Vierkampf zusammengelegt. Jetzt findet es wieder am angestammten Termin und unter freiem Himmel statt.

„Die Wetterprognosen sind ja fantastisch“, weiß Terbrack. Gleiches gelte für den Veranstaltungsort, die Anlage des RV Lützow am Borker Landweg in Vinnum: „Das Gelände ist weitläufig, da verteilen sich Pferde, Reiter und Zuschauer – was in diesen immer noch heiklen Zeiten kein Nachteil ist.“ Zudem verfüge der Ausrichter über „viele hochengagierte Mitarbeiter. Einen besseren Gastgeber für den Re-Start hätten wir uns gar nicht wünschen können.“

Und falls den jungen Teilnehmern im Dressurviereck oder im Springparcours am Wochenende mal ein Fehler unterlaufe, dann müsse man es ihnen nachsehen: „Das Kreisturnier spiegelt ja immer auch den aktuellen Ausbildungsstand wieder. Und ein geregeltes Training war coronabedingt eben nicht durchgängig möglich.“

Geritten wird an beiden Tagen (26./27. März) ab 9 Uhr, am späten Sonntagnachmittag steht die Ehrungen der besten Mannschaften und Einzelreiter an. Neun Teams sind bei den E-, acht bei den A-Prüfungen am Start. Teilnehmende Vereine sind Nottuln, Selm-Bork-Olfen, Billerbeck, Ascheberg, Appelhülsen, Seppenrade, Havixbeck-Hohenholte, Herbern und Lüdinghausen.