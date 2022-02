Wieder keine „Rosendorf Classics“

Vor zwei Jahren hatten die Verantwortlichen des RV Seppenrade das Virus noch ausgetrickst. Da die „Rosendorf Classics 2020“ auf Ende Februar vorverlegt worden waren, fanden sie – als eines der letzten großen Springturniere – ohne Einschränkungen statt. Bereits 14 Tage später schickte Corona den gesamten Reitsport in die Zwangspause.

Vor zwölf Monaten, gerade tobte die zweite Pandemiewelle, erwischte es dann die Ondruper. Und auf die Auflage Nummer 13 müssen Fans wie Springreiter weiter warten – keine „Classics“ auch in 2022, wie der Vorsitzende des RV Seppenrade, Alfons Nienhaus, gegenüber den WN bestätigt: „Ein so großes Event braucht einen entsprechenden Vorlauf. Wir müssen uns zum einen mit den anderen großen Veranstaltern wie Braunschweig, Dortmund oder Lenklar abstimmen, damit es keine Terminkollision gibt. Zum anderen ist ja völlig unklar, wie es mit einer etwaigen Bewirtung oder Besucherobergrenzen aussieht.“ Eine gehobene Gastronomie, Eintrittsgelder: Ohne diese Einnahmen rechne sich die Veranstaltung für den Verein schlicht nicht.

Hochdotierte Prüfungen

Und dann sei da noch die Frage, wie tief die teils selbst gebeutelten Sponsoren im dritten Krisenjahr bereit gewesen wären, in die Tasche zu greifen. Die „Classics“ zählten in den vergangenen Jahren zu den höchstdotierten Turnieren in ganz Westfalen. Allein der Große Preis, eine Drei-Sterne-S-Prüfung, war mit 10 000 Euro dotiert. Dazu sieben weitere schwere Springen, ein jedes lukrativ.

„Wir haben da ja auch einen Ruf zu verlieren“, sagt Nienhaus. Die Kutschers, die Ehnings, die Rüsens (alle in früheren Jahren in der Bauerschaft am Start): Den müsse man schon was bieten, sportlich wie finanziell. Mit der zweiten Absage in Folge, auch das betont der RV-Chef, sei das Thema indes keinesfalls dauerhaft vom Tisch: „Wir arbeiten daran, dass es eine Neuauflage geben wird, vielleicht schon 2023. So ein tolles, hochwertiges Event – auch und gerade für unsere lokalen Reiter – gibt man ja nicht einfach auf.“

Im laufenden Jahr aber liege der Fokus ganz klar auf den Wettbewerbsreigen für die Amateure und den Nachwuchs – „mit oder ohne Hygieneregeln. Wir sind da ja längst Profis.“ Am 19. und 20. März (Samstag/Sonntag) steht das Jugendturnier des Altkreises Lüdinghausen an, Anfang Juni dann das große Pfingstturnier.