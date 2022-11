Wiedersehen am Ring – Union Lüdinghausen vs. DJK/VfL Billerbeck

Für Yannick Gieseler ist es eine in jeder Hinsicht besondere Begegnung. Zum einen empfängt sein Team, der Tabellenzweite Union Lüdinghausen, am Sonntag (13. November), 14.30 Uhr, den aktuell Dritten, die DJK/VfL Billerbeck. Topspiel-Alarm also am Westfalenring. Zum anderen geht es gegen Gieselers ehemalige Schützlinge. Von 2019 bis 2021, noch zu Bezirksligazeiten, trainierte der 38-Jährige die Domstädter. Zwar ging mit Gieseler auch der Erfolg, im Sommer stieg Billerbeck ab. „Die Mannschaft ist aber – wie Union – nach dem Abstieg zusammengeblieben. Bis auf zwei Leute ist die Truppe mit jener identisch, die ich gecoacht habe.“

Respekt vor dem Gegner groß

Gieseler kennt also nicht nur den morgigen Gegner bestens, er hat auch allergrößten Respekt vor der Aufgabe: „Ohne Holtwick auf die Füße zu treten: Für mich ist Billerbeck, neben uns, die beste Mannschaft. Keine andere Elf ist defensiv so gut organisiert, so zweikampfstark, so taktisch diszipliniert.“ Ganze 13 Gegentreffer hat seine Ex-Combo bis dato kassiert – Ligabestwert.

Union dagegen verfügt über die nach Holtwick beste Offensive. Also alles wie immer? Lüdinghausen setzt auf Ballbesitz einerseits und hohes Verteidigen, um dem Gegner die Kugel schnellstmöglich abzujagen? Hat ja auch in Olfen zum Ende hin prima geklappt.

„Möglich“, sagt Gieseler, bleibt aber ansonsten bewusst im Ungefähren. Nicht nur er weiß, was ihn erwartet. Umgekehrt dürften die Besucher ja ebenfalls eine Vorstellung davon haben, was ihr einstiger Trainer im Schilde führt. Auch was die Aufstellung angeht, lässt sich der Coach der Hausherren nicht in die Karten schauen.