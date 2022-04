Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten – Kroter eiskalt bei Union-Sieg

Nervenstark in der Schlusssekunde: 08-Guard Daniel Kroter.

Nach dem deutlichen Erfolg über den Tabellenzweiten aus Emsdetten fuhren die Lüdinghauser voller Elan zum Konkurrenten aus Haltern. Mit im Gepäck eine aus Union- Sicht erleichternde Botschaft: Mit-Abstiegskandidat ETG Recklinghausen hatte in der Woche seine Mannschaft zurückgezogen und steht nun als erster Absteiger fest. Somit verbleibt der VfL Ahaus als wichtigster Konkurrent der Nullachter um den Klassenerhalt.

Zu Spielbeginn schien es, als hätte diese unerwartete Wendung den Gästen den Wind aus den Segeln genommen: Schlampige Ballverluste, niedrige Wurfquoten und eine lasche Defensive sorgten für einen schnellen Rückstand von 10:14 nach dem ersten Viertel. Immer wieder arbeitete Union sich heran, nur um wieder schnelle Körbe zu kassieren. Wirklich wach wurden die Steverstädter erst in der zweiten Halbzeit: Die Offensive lief langsam an. Es blieben jedoch die Lücken in der Abwehr.

Furiose Aufholjagd

So begann der Schlussabschnitt beim Stand von 43:54 aus Sicht der Besucher. Eine hohe Hürde, die die Lüdinghauser jedoch nicht entmutigte: Plötzlich gelangen viele Angriffsaktionen, Union spielte sich nachgerade in einen Rausch. Allein Felix Wentzel markierte im letzten Viertel zwölf Punkte und leistete einen erheblichen Beitrag zur Aufholjagd. Trotzdem lag der ATV eine Minute vor dem Ende mit sechs Punkten vorn. Zwei waren es 15 Sekunden vor der Sirene (70:68), bei eigenem Ballbesitz. Doch Haltern vergab die Chance, seine Führung auszubauen.

Auf der anderen Seite zog Daniel Kroter, praktisch mit dem Abpfiff, jenseits der Dreipunktlinie ab, verfehlte den Korb knapp, wurde dabei aber gefoult. Die Folge: drei Freiwürfe. Der 08-Guard zeigte keine Nerven, versenkte in aller Seelenruhe den ersten, den zweiten und auch den dritten Versuch von der Linie – der Sieg. Und eine Premiere, zum ersten Mal gewann Union zwei Spiele in Folge.

Am Sonntag (10. April), 18 Uhr, steht das nächste Heimspiel gegen den CSG Bulmke an. Dann will sich Union, beflügelt von den jüngsten Erfolgen, weiter von den Abstiegsplätzen absetzen.

Union: Wentzel (26/3), Schulze Pals (12), Haas (11/1), Bergmann (6), Reutter (6), Kroter (5), Regier (5), Kremerskothen