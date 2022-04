Zum Zuschauen verdammt – Sven Görlich fiebert draußen mit

Am Freitag (29. April), 19.30 Uhr, gastiert Union Lüdinghausen bei Teutonia SuS Waltrop. Einer, der liebend gern auf dem Rasen stehen würde, aber nicht darf, ist Sven Görlich. Ob der 25-Jährige überhaupt noch mal zurückkehrt? Gute Frage.

Er wisse gar nicht, sagt Sven Görlich mit leicht gequältem Lächeln, was mehr geschmerzt habe: das kaputte Bein oder das Trauerspiel, das er am Sonntag beim 1:2 seines Teams, Fußball-Bezirksligist Union Lüdinghausen, gegen Schlusslicht SG Castrop-Roxel zu sehen bekam. Da er sich mit der schweren Verletzung halbwegs arrangiert habe, sei es „wahrscheinlich die Niederlage und deren Umstände gewesen“, ergänzt der Allrounder. Die tat „richtig weh“.

Im Falle eines Sieges „wären wir ja schon fast auf der sicheren Seite gewesen“, fügt der Mann hinzu, der das Kellerduell im Rollstuhl und mit Gehhilfen verfolgte – zunächst auf der Tartanbahn, später dann von der Tribüne aus. „Sonst wäre ich wahrscheinlich aufs Spielfeld gehumpelt und mit den Krücken dazwischengegangen“, sagt Görlich, nur halb im Scherz, in Anspielung auf das aus 08-Sicht grob unsportliche Verhalten der Besucher.

Schien- und Wadenbein durch

Am allerliebsten hätte er natürlich selbst gekickt, aber daran ist in diesem Jahr wohl nicht mehr zu denken nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch, den er sich beim 3:7 kurz vor Ostern in Schwerin zugezogen hatte: „Die OP ist gut verlaufen, vielleicht kann ich sogar im Sommer ein bisschen joggen. Aber Zweikämpfe könnte ich selbst bei günstigstem Heilungsverlauf frühestens Ende 2022 trainieren.“ Wenn überhaupt. Sogar ein Karriereende stehe im Raum. Mit 25. „Ich liebe diesen Sport und den Verein. Aber die Zeit im Krankenhaus und danach hat mir schon zu denken gegeben.“

Es gebe eben etwas, erklärt dieser auf dem Feld so leidenschaftliche Malocher, das noch wichtiger sei als Fußball: die Familie. Beim Umbau des Hauses kaum mittun zu können; der Verlobten, die arbeitet und nebenher studiert, nur bedingt eine Hilfe zu sein: Das nagt an Görlich. Obschon er „eigentlich ein positiver Typ“ sei, der „die Dinge annimmt, wie sie sind“, sei er in den ersten Tagen nach dem Klinikaufenthalt „in ein Loch gefallen“.

Helfen bei der Genesung könnten seine Mitstreiter – falls die doch noch den Turnaround schaffen. Görlich hat da bereits einen bestimmten Termin im Auge: das Derby am Sonntag in einer Woche (8. Mai), 15 Uhr, daheim gegen Spitzenreiter FC Nordkirchen: „Wenn wir das gewinnen, geht’s mir schon deutlich besser.“