Zuschauer beim Mofarennen ganz dicht dran

Die Mofafahrer bereiten den „Großen“ der Szene beim Zwei-Stunden-Wettbewerb am heutigen Mittwoch (25. Mai) ab 18 Uhr das Terrain. Ein Lokalmatador ist hier wie dort am Start.

Am Vorabend des Grasbahn-Events findet auf dem Westfalenring, das ist längst guter Brauch, das Zwei-Stunden-Mofarennen statt. Auflage Nummer zwölf steht am heutigen Mittwoch (25. Mai) um 18 Uhr an.

Beim so genannten Le-Mans-Start müssen die Teilnehmer nach dem Startschuss zu ihren Maschinen laufen, den Motor starten – und los geht der wilde Ritt über 120 Minuten. Fahrerwechsel, das Nachtanken und etwaige Reparaturen sind für die Zuschauer von der Tribüne aus gut zu beobachten.

Der Parcours erstreckt sich über Teile der Grasbahn, führt hinter den Tribünen entlang und durch das Areal des Fahrerlagers zurück auf das Westfalenring-Oval. Insgesamt wird in fünf verschiedenen Klassen gefahren. Dabei stehen Hobel am Start, die ziemlich seriennah sind, aber eben auch Sportgeräte, die maximal von den Fahrleistungen her an ein herkömmliches Zweirad erinnern.

Prominenteste Teilnehmer sind, natürlich, Christian Hülshorst und sein Team, die „Kleine 41“ (benannt nach der Startnummer des Publikumslieblings beim „großen“ Rennen tags darauf). Er werde aber „nur ein paar Runden drehen“, klärt der Mann auf, der bei der Ouvertüre, anders als in der A-Klasse, schon ganz oben auf dem Podest stand. Den Rest überlasse er seinen Mechanikern. Der Wettbewerb, findet Hülshorst, sei „eine tolle Ergänzung, die von Jahr zu Jahr mehr Fans anlockt“.