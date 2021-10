Zwei Heimspiele am Stück für Union Lüdinghausen

Gleich zwei Heimspiele am Stück absolviert Union Lüdinghausen an diesem Wochenende. Am Samstag (23. Oktober) kommt Aufsteiger Schorndorf, am Sonntag Schlusslicht Neuhausen-Nymphenburg. Ist Union in beiden Fällen klarer Favorit? Teammanager Michael Schnaase verneint das.

Lüdinghauser (und Auswärtige), die die neue Leistungssporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße noch immer nicht von innen gesehen haben, haben an diesem Wochenende ein weiteres Mal die Gelegenheit dazu. Besser gesagt, zwei Male: Am Samstag empfängt Badminton-Bundesligist Union Lüdinghausen den Aufsteiger SG Schorndorf, am Sonntag den TSV Neuhausen-Nymphenburg. Beide Spiele beginnen um 14 Uhr.

In beiden Partien sind die Gastgeber Favorit – auf dem Papier. Union ist nach drei Spielen Tabellenfünfter mit sechs Punkten auf dem Konto. Liganeuling Schorndorf liegt zwar direkt dahinter, hat bisher aber nur vier Zähler gesammelt – bei einem absolvierten Spiel mehr. Noch deutlicher ist die Distanz zu den Bayern vom TSV. Der ist vier Mal angetreten und hat vier Mal verloren – Platz elf, Schlusslicht.

Doch Lüdinghausens Teammanager Michael Schnaase warnt vor beiden Mannschaften. „Es werden sicherlich enge Spiele. Wir hoffen, dass wir an diesem Wochenende vier Punkte holen.“

Tiefstapelei? Schnaase nennt Fakten. Verweist darauf, dass sich die Schorndorfer nach dem Aufstieg weiter enorm verstärkt hatten. „Die haben mit dem Franzosen Arnaud Merkle und dem Russen Ivan Sozonov nun zwei der stärksten Einzelspieler in ganz Europa“, so der der Union-Teammanager. Nicht zuletzt: Die Baden-Württemberger haben bereits den 1. BC Bischmisheim mit 4:3 bezwungen, den amtierenden Deutschen Meister.

Auch den zweiten Gast nimmt Michael Schnaase nicht auf die leichte Schulter. Im Gegenteil: „Die Nummer eins des TSV ist der Israeli Misha Zilberman, der ist auch unter den Top 30. Das wird schwer genug.“

Andererseits können die Gastgeber selbst mit ausreichend Schwergewichten wuchern. Der Union-Kader ist an diesem Wochenende komplett. „Da sind wir schon froh“, sagt Schnaase. Denn zwischen den Bundesliga-Spieltagen sind die Cracks bei internationalen Wettbewerben vertreten. „Die jagen im Moment von Turnier zur Turnier“, so der Union-Teammanager.

Nach den Denmark Open in Odense stehen in der kommenden Woche die French Open an. Bereits nach der Partie gegen Neuhausen-Nymphenburg machen sich die Unionisten Yyvonne Li, Linda Efler und Thies van der Lecq auf den Weg nach Paris. Max Weißkirchen nimmt in der kommenden Woche an einem Turnier in Belgien teil.