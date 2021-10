Zwei Titel und etliche Treppchenplätze – DG Lüdinghausen glänzt

Zum ersten Male in der noch jungen Vereinsgeschichte richtete Disc-Golf Lüdinghausen die NRW-Meisterschaft aus – und sicherte sich bei der Premiere zahlreiche Podiumsplätze. Bei den Einzelwettbewerben starteten 69 Spieler in sechs verschiedenen Altersklassen, 18 gingen für den Ausrichter an den Start. Philipp Horstmann, nationaler Vizemeister der Junioren, galt in der offenen Klasse als Mitfavorit.

Der Standard-Parcours war von Turnierleiter Michael Sinne um lange, sehr schwierige Bahnen ergänzt worden, so dass die Ergebnisse in Runde eins eher mäßig waren. Horstmann spielte solide und lag am Ende des ersten Durchgangs mit 4 unter Par an der Spitze des Feldes – gleichauf mit Sven Olbers (ebenfalls DG Lüdinghausen). Im zweiten Umlauf leistete sich der Mitfavorit an den Bahnen 5 und 8 jeweils kapitale Fehler. So war es Olbers, der am Ende den Titel vor Horstmann holte. Dritter wurde Hans-Peter Bruns (Bielefeld). Die Steverstädter Max Zimmermann sowie Andre Koners belegten die Ränge fünf und neun.

Da Horstmann in der offenen Klasse startete, hielt Connor Mussmann bei den Junioren die Lüdinghauser Fahne hoch. War die erste Runde noch von Nervosität geprägt, explodierte der Youngster in Runde 2 förmlich. Mussmann spielte mit -5 die beste Runde des Tages, schaffte sogar ein „Hole in one“ und holte sich den zweiten Platz hinter Lennard Staszyk von den Discgolf Friends aus Dortmund.

Mussmanns Vereinskollegen Torsten Offermanns und Sven Ostendarp waren in der Masters-Klasse (Ü 40) erfolgreich am Start. Schlussendlich musste ein Stechen zwischen den Lüdinghausern um die Plätze eins und zwei entscheiden. Das gewann Ostendarp, der damit den zweiten Titel für die örtlichen Disc-Golfer holte. Stefan Mussmann wurde starker Vierter, Carsten Rohrmann Siebter.

Bei den Grandmastern (Ü 50) war Sinne noch mit dem Kopf in der Turnierleitung. Nur so sei die laut Pressemitteilung mit +8 indiskutable erste Runde zu erklären. Versöhnliches Ende: eine ausgeglichene zweite Runde und Platz fünf in der Endabrechnung. In der Klasse Ü 60 wurde Bernd Oertel aus Senden Dritter.

Am Sonntag fand bei Dauerregen und teils kräftigem Wind die nur selten gespielte Doppel-Konkurrenz statt. Bis auf den Mixed-Wettbewerb holten die Lüdinghauser alle Titel: Olbers und Offermanns in der offenen Klasse, Horstmann und Mussman bei den Junioren sowie Carsten Rohrmann und Sinne bei den Masters.