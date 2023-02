Burgsteinfurter holen zwei ganz wichtige Zähler

In der NRW-Liga musste der TB Burgsteinfurt weit fahren. Bei TuRa Elsen im Kreis Paderborn ging es zur Sache. Die Gäste lösten die Aufgabe mit Erfolg, wobei ein Rückkehrer eine wichtige Rolle einnahm. Der TT Metelen feierte an eigenen Tischen einen Pflichtsieg.

Die 150 Kilometer lange Rückfahrt aus dem Kreis Paderborn nach Burgsteinfurt hätte sich unter Garantie noch länger angefühlt, hätte der Turnerbund sein Meisterschaftsspiel in der NRW-Liga bei TuRa Elsen verloren. Doch dazu kam es nicht: Die Münsterländer gewannen die wichtige Partie im Ostwestfälischen mit 9:2.

Dennis Schneuing nahm dabei eine wichtige Rolle ein. Der langjährige Leistungsträger feierte seine Saisonpremiere – und das in großem Stil: Dem Doppelsieg an der Seite von Christoph Heckmann ließ Schneuing zwei Fünfsatzerfolge über Thomas Hoffmeister und Benedikt Lüke folgen. „Dennis war heute der entscheidende Faktor“, lobte Teamsprecher Tim Beuing.

Die Basis legten die Gäste mit dem Gewinn aller drei Doppel. Beuing steuerte zwei Sieg im Einzel bei, Jörg Bäumer sowie Franz Weitkamp jeweils einen. Am Ende wurde ein 9:2 auf dem Spielberichtsbogen eingetragen, womit der TB Rang drei festigte. Für Beuing ist das schön, aber nicht beruhigend: „Der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz beträgt lediglich vier Punkte. Da muss noch was von uns kommen.“

In der Landesliga hat der TTV Metelen den ersten Sieg in der Rückrunde eingefahren. In eigener Halle setzte sich der Tabellenneunte gegen das Ligaschlusslicht TuS Hiltrup II mit 9:0 durch. Nur knapp 90 Minuten Spielzeit gegen einen hoffnungslos überforderten Gegner machten deutlich, wie einseitig die Partie war. „Hiltrup ist mit einer Rumpfmannschaft aus der Kreisklasse bei uns angetreten. Das war daher für uns lediglich eine Pflichtaufgabe“, so der Kommentar von Heiko Fislage. Gerade einmal zwei Satzgewinne verbuchten die Münsteraner für sich. Für die Metelener traten neben Fislage noch Mateusz Ksiazczyk, René Reder, Stefan Weiss, Stephan Reuter und Frank Elsner an.