Das war das Sportjahr 2022

Jahresrückblick in Bildern

Ochtrup/Metelen

Die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen steigen in die Landesliga auf, Matellia Metelens Fußballer spielen ihre beste Saison seit Jahren, die SCA-Handballer machen es richtig spannend, und die Tischtennisspieler aus der Töpferstadt verpassen den größten Erfolg in ihrer Geschichte nur ganz knapp. 2022 hatte es in sich.

Von und