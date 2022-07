Der Schiedsrichter-Dauerbrenner

Metelen

Der Dauerbrenner unter den Schiedsrichtern im Fußballkreis Steinfurt ist gerade einmal 18 Jahr alt. Sein Name: Lukas Buschkotte von Matellia Metelen. In sage und schreibe 70 Partien kam er in der vergangenen Saison zum Einsatz. Der Fan des 1. FC Köln konnte aber nicht nur Masse, sondern lieferte auch klasse.

Von Marc Brenzel