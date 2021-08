Eiskalter Metelener Nachwuchs

Die Sportredaktion der Westfälischen Nachrichten möchte ein Auge auf die „gute, alte Zeit“ werfen und die Teams von damals ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Dabei spielen Sportart, Altersklasse und Leistungsstärke eine untergeordnete Rolle. Am Ende der Saison 1995/96 durften sich Matellia Metelens A-Jugend-Fußballer nach einem Fotofinish richtig hochleben lassen.

Die A-Jugend-Fußballer des FC Matellia Metelen sicherten sich in der Saison 1995/96 die Meisterschaft in der Kreisliga B. Die Entscheidung über den Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg fiel erst am letzten Spieltag.

Der Nachwuchs des 1. FC Nordwalde, der die Tabelle bis dato anführte, verlor seine letzte Partie. Diese Chance nutzten die jungen Metelener, um noch am FCN vorbeizuziehen. Eiskalt fertigten die Sportfreunde Gellendorf mit sage und schreibe 20:1 ab. „Inklusive des Torhüters trafen dabei alle Spieler in das Netz des Gegners. Im Anschluss wurden der Gewinn der Meisterschaft sowie der Aufstieg in das Kreisoberhaus gebührend und ausgiebig gefeiert“, erinnert sich Christof Beumer, der damals zum erfolgreichen Team gehörte.