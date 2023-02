Erich Fislage ist in seinem x-ten Tischtennis-Frühling

Erich Fislage ist 80 Jahre alt. Das hält den Metelener aber nicht davon ab, regelmäßig an der Tischtennisplatte zu stehen – und das auch in der Meisterschaft, in der die Gegner mal so richtig viel jünger sind. Warum der Dauerbrenner des TTV in seinem x-ten Tischtennis-Frühling noch prima Ergebnisse abliefert? Fislage hat da so sein Erfolgsrezept.

Dauerbrenner, unkaputtbar, Vorzeigeathlet – Erich Fislage ist von allem etwas. Auch mit seinem 80 Jahren steht der Metelener immer noch für „seinen“ TTV an der Tischtennisplatte. Und geht es nach dem Routinier, ist kein Ende der Karriere abzusehen: „So lange der Körper mitspielt, mache ich weiter. Dafür liebe ich unseren Sport einfach viel zu sehr.“

Mit zehn Jahren griff Fislage erstmals zu Schläger und Ball. „Im Keller des Metelener Pfarrheims. Bei alles andere als optimalen Lichtverhältnissen“, erinnert sich der passionierte Rückschlagsportler noch genau. Den Durchblick hatte er trotzdem. Basierend auf Talent und Fleiß stellten sich die ersten Erfolge ein. Einer der Höhepunkte war der Gewinn der Westdeutschen Jugendmeisterschaft mit der Mannschaft in der Saison 1957/58. Helmut Ganster, Josef Kupetz, Günter Kippelt, Helmut Sondermann, Jürgen Langer und eben Fislage bildeten das Team.

Im Seniorenbereich schlug der gelernte Elektriker in fast allen Spielklassen auf. „Für die Bundesliga war ich nicht gut genug, aber für die Oberliga reichte es schon“, so Fislage. Aktuell ist er in der „Dritten“ aufgestellt, die in der 1. Kreisklasse ihre sportliche Heimat hat. Fislages 6:6-Bilanz in den Einzeln ist absolut vorzeigbar, schließlich sind seine Kontrahenten um ein Deutliches jünger. „Die sind in der Regel so 20 bis 30 Jahre alt. Die, die mich noch nicht kennen, reiben sich angesichts meines Alters immer die Augen. Die anderen necken: ,Na, Erich. Wo haben sie Dich denn wieder ausgegraben?‘“, lacht der Grandseigneur.

„Erich auf der anderen Seite der Platte zu haben, das gefällt nicht jedem“, berichtet Andreas Joost. Der Geschäftsführer des TTV geht ins Detail: „Nicht, weil er unangenehm wird – im Gegenteil, Erich ist ein richtig toller Typ – aber als Materialspieler ist er echt ekelig. Diese lange Noppen auf beiden Seite. Und dieser Hölzer . . .“

„Ich brauche Sicherheit, und die verschaffen mir meine gewohnten Hölzer“, zwinkert Erich Fislage, der bis zu seiner Pensionierung im Universitätsklinikum in Münster angestellt war. Dabei handelt es sich um alte Brettchen der Serie Barna, die einst für den modernen Offensivspieler angepriesen wurden. „Ich weiß gar nicht, ob es die heute überhaupt noch gibt. In weiser Voraussicht habe ich mir vor zig Jahren gleich einen ganzen Schwung davon zugelegt“, grinst der Metelener.

Ein besonderes Geheimnis steckt nicht hinter der Fislage-Fitness. „Ach, es kommt einfach nur auf eines an: Bewegung, Bewegung und nochmals Bewegung. Dafür sorgt allein schon mein großer Garten, in dem immer was zu tun ist“, erklärt der Sportler, der 2014 vom Westdeutschen Tischtennisverband (WTTV) mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurde und seit Kurzem auch Ehrenmitglied des TTV Metelen ist.

Die Fislages, das ist eine Tischtennis-Familie: Ehefrau Hildegard war fast immer dabei, wenn ihr Mann und die beiden Söhne Heiko und Stefan für den TTV aktiv waren. Die beiden Youngster machten es ihrem „Alten Herrn“ gleich und spielten für Metelen in der Oberliga. „Besonders gerne erinnere ich mich aber daran, wie wir alle drei mal zusammen in einer Mannschaft angetreten sind. Heiko und Stefan waren gerade aus der Jugend gekommen“, hat der Sympathisant von Borussia Dortmund noch vor Augen. „Was ganz Besonderes war, als ich mit Heiko ein großes Vater-Sohn-Turnier gewonnen habe.“

Die dritte Generation ist auch schon aktiv: der 14-jährige Tobias. „Der verfügt über ein echt feines Händchen“, attestiert Erich Fislage seinem Enkel sehr gute Ansätze. Opa, die beiden Söhne und das Nesthäkchen in einem Team – das hätte doch was? „Ja“, grübelt Erich Fislage, „aber das wird wohl nichts. Tobi wohnt in Laer und spielt für Burgsteinfurt. Ob er noch mal zu uns wechselt?“ Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel Hollywood im x-ten Frühling von Erich Fislages Laufbahn.