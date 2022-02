Es geht nur um den Klassenerhalt

Matellia Metelen muss am Sonntag beim FCE Rheine II antreten und will, so Trainer Thomas Dauwe, keineswegs mit leeren Händen vom Tabellenzweiten nach Hause wegfahren.

Vor einer Woche, am Samstag, musste der TuS Laer 08 in einem Nachholspiel leidvoll erkennen, dass die Trauben am Delsen recht hoch hängen. Die Nullachter reisten mit breiter Brust als Tabellenführer mit sechs Punkten Vorsprung nach Rheine – und unterlagen nach einer 2:1-Führung am Ende mit 2:3.

Am Sonntag stellt sich der FC Matellia Metelen in Rheine vor – und könnte das selbe Schicksal erfahren; denn die Mannschaft von Trainer Alexander Zerche ist sehr heimstark. Von neun Begegnungen haben die Rheinenser nur eine verloren, ähnlich wie das Team von Trainer Thomas Dauwe auf eigenem Platz

Was die Partie jedoch brisant und spannend macht, ist die Tatsache, dass beide den Laerern als Verfolger an den Kragen wollen, sprich ihnen den Platz an der Sonne und die Meisterschaft streitig machen möchten. Was Metelens Trainer Thomas Dauwe völlig anders sieht: „Wir haben 33 von 40 Punkten, die wir zum Klassenerhalt brauchen. Sieben fehlen uns noch. Ich sehe uns nicht als Laers Verfolger an“, stapelt Dauwe mal wieder tief. In anderer Hinsicht jedoch gibt der Trainer ein klares Ziel vor: „Wir wollen definitiv was mitnehmen aus Rheine, eigentlich sogar drei Punkte.“ Auf die Unterstützung der Metelener Fangemeinde, die in der Regel zahlreich auswärts dabei ist, kann er sicherlich zählen.

Die Partie gegen den TuS Laer am vergangenen Samstag hat sich Dauwe eine Halbzeit lang angeschaut. Rheines Sieg nach 90 Minuten hat er nur aus dem Netz erfahren – und war überrascht: „Die Rheinenser waren in der ersten Halbzeit schon sehr stark und hatten einige Torchancen. Ich hätte gedacht, dass Laer nach der Pause mit Wind mehr erreicht.“ Aber er habe gesehen, was er sehen wollte und werde seine taktische Marschroute danach auslegen. Rheines Spielweise sei in gewisser Hinsicht sogar passend „zu unserem taktischen Konstrukt“. Komplett die Hosen runterlassen wollte er aber nicht.

Personelle Probleme gibt es bei der Matellia nicht. Außer dem Langzeitausfall Johannes Kippelt kann Dauwe seine beste Formation in dieses Rennen um den „Klassenerhalt“ schicken.