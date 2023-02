FC Twente enttäuscht beim Tabellenletzten

Der FC Twente ist das stärkste Heimteam der niederländischen Fußball-Ehrendivision. Warum die Enscheder trotzdem in der Tabelle nicht ganz oben stehen, sondern nur Fünfter sind, ist dann leicht zu erklären: Auf fremden Plätzen läuft es in dieser Saison nicht wie gewünscht – so wie beim 1:1 (1:0) beim FC Groningen. „Ein enttäuschendes Ergebnis“, befand Trainer Ron Jans, dessen Team nur zwei von zehn Auftritten in der Fremde gewinnen konnte.

Enttäuschend für Twente vor allem, weil Groningen als Tabellenletzter mit einer Negativserie von sieben Liga-Pleiten am Stück in das Spiel gegangen war. Und zu denken geben dürfte den Enschedern auch, dass der Abstiegskandidat den deutlich besseren Eindruck während machte. „Ich bekomme im Training immer zu hören ‚Trainer, in den Spielen sind wir voll da‘, aber auf einigen Positionen und in der zweiten Hälfte hat ein kampfstarker FC Groningen einfach die Zweikämpfe gewonnen“, meckerte Jans zurecht.

Schon in der Anfangsphase kam Groningen durch Tomas Suslov zu einer guten Chance (3.). Twente nutzte seinerseits die erste Gelegenheit kurz darauf: Vaclav Cerny legte den Ball von rechts an die Strafraumkante zurück, und Sem Steijn schoss unten links zum 1:0 ein (5.).

Danach gab es zwar weitere Twente-Möglichkeiten wie einen Kopfball von Ricky van Wolfswinkel (22.) und einen Freistoß von Steijn (41.), aber die Hausherren hatten die klar besseren Szenen. Enschedes Torhüter Lars Unnerstall war mehrfach schwer gefordert (13., 27., 35., 39.), weil Groningen 15 Torschüsse abgab und viel Druck machte. „Der absolute Willen, in die Zweikämpfe zu gehen, fehlte“, kritisierte Jans seine Mannschaft.

Und es wurde aus Gästesicht nach dem Seitenwechsel nicht besser. „Man muss in der zweiten Hälfte dagegenhalten, um zu überleben und das Ergebnis über die Zeit zu bringen“, lautete die Vorgabe von Jans. Groningen spielte aber weiterhin mit mehr Leidenschaft und Schwung, auch wenn es nicht mehr die Fülle von Chancen wie noch vor der Pause gab. Der FC Twente fand in der Offensive jedoch überhaupt nicht mehr statt – und in der Defensive kassierten die „Tukkers“ den völlig verdienten Ausgleich: Nach einer tollen Vorlage von Johan Hove versenkte Oliver Antman die Kugel mit links aus fünf Metern im Netz (69.).

„Wir haben uns als Mannschaft weiterentwickelt und jetzt einen gewissen Status – aber dem werden die Ergebnisse in den Auswärtsspielen nicht gerecht“, kommentierte Coach Jans.