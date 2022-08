Joker Steijn lässt Enscheder jubeln

Einen unerwarteten Sieg hat der FC Twente Enschede zum Auftakt der neuen Saison in der niederländischen Fußball-Ehrendivision gefeiert: Die „Tukkers“ lieferten bei NEC Nijmegen keine gute Leistung ab – und gewannen doch durch ein Tor in der Nachspielzeit noch mit 1:0 (0:0). „Dass wir in der letzten Minute noch siegen, kann man als glücklich bezeichnen“, gestand Trainer Ron Jans.

Zunächst hatten die Enscheder Glück, dass sie in der ersten Halbzeit nicht in Rückstand gerieten. Oussama Tannane probierte es in der fünften Minute mit einem Schuss von der Mittellinie, der nur hauchdünn links am Twente-Kasten vorbeistrich. Tannane scheiterte darüber hinaus mit einem harten Versuch an Enschedes Keeper Lars Unnerstall (41.). „In der ersten Hälfte hatten wir viele Probleme und haben uns nur wenige Chancen herausgespielt“, war Jans überhaupt nicht zufrieden mit dem ersten Durchgang, in dem NEC mit einem Schussverhältnis von 9:3 dominierte.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Enscheder leicht. „Die zweite Halbzeit haben wir etwas besser kontrolliert, aber das hat nicht zu mehr Abschlüssen geführt“, meinte Jans. Mehr Ballbesitz führte zu keinerlei gefährlichen Aktionen in der Offensive. Die beste Gelegenheit hatte wiederum NEC, das in der Schlussphase in Person von Elayis Tavsan an Unnerstall scheiterte, der eine Fußabwehr auspackte (87.).

Twente musste mit dem torlosen Unentschieden hochzufrieden sein – und überraschte in der 91. Minute mit der ersten gelungenen Aktion, die gleich zum Tor des Tages führte: Joshua Brenet löffelte den Ball über die Abwehrreihe hinweg zum eingewechselten Sem Steijn, der ihn zum 1:0 ins Tor tickte. Das Glück der Gäste war mit dem Treffer noch nicht aufgebraucht – denn NEC vergab kurz darauf die große Ausgleichschance kläglich: Eine Flanke landete bei Calvin Verdonk, der fünf Meter vor dem Tor die Kugel nicht richtig traf (90. + 5).

„Wir haben uns schwergetan gegen NEC“, sagte Ron Jans richtigerweise und pustete erst einmal durch.

NEC Nijmegen: Branderhorst – van Rooij, Marquez, Kramer, El Karouani – Schöne, Proper (88. Baldursson) – Tavsan (88. Cissoko), Tannane, Duelund (70. Verdonk) – Pedro Marques (76. Bronkhorst).

FC Twente: Unnerstall – Brenet, Pleguezuelo, Pröpper (81. Hilgers), Smal – Zerrouki, Sadilek – Cerny (69. Misidjan), Vlap (46. Steijn), Tzolis (69. Cleonise) – Ugalde (81. van Wolfswinkel).

Tor: 0:1 Steijn (90. + 1).