Am Sonntag begegnen sich am Sportwerk der FSV Ochtrup und Matellia Metelen. In der vergangenen Jahren war das immer ein heiß umkämpftes Duell. Diesmal nehmen „Kretsche“ und „Karlsson“ wichtige Rollen ein.

Am Sonntag werden auf den Adventskränzen die erste Kerzen angezündet. Die große vorweihnachtliche Stimmung dürfte am Sportwerk wohl nicht aufkommen, wenn sich die beiden Lokalrivalen FSV Ochtrup und Matellia Metelen ganz tief in die Augen sehen. Schließlich geht es zwischen den Nachbarvereinen neben Punkten und Platzierungen auch immer um jede Menge Prestige. Da sind Zweikämpfe angesagt, keine Besinnlichkeit.

„Nach zwei 0:0-Spielen in Folge müssen wir mal wieder ein Tor erzielen“, fordert FSV-Trainer Nelson da Costa. In Unruhe versetzt ihn die zwischenzeitliche Ladehemmung aber nicht, schließlich weiß der Übungsleiter genau, dass seine immer Elf gut genug ist, um offensiv zu wirbeln. Dafür stehen 36 Treffer – so viel hat kein anderes Team im Kreisoberhaus erzielt.

Aber nicht nur ganz vorne sind die Töpferstädter klasse besetzt, auch eine Reihe dahinter verfügen die Rot-Schwarzen über Top-Leute. Die Doppelsechs bilden Janik Hannekotte und der im Sommer aus der Jugend gekommene Lars Kretschmer. Letzterer ist einer von drei Ochtrupern, die in dieser Saison in allen Punktspielen im Einsatz waren. „Kretsche hat den Sprung in den Seniorenbereich super gemeistert. Das ist keine Selbstverständlichkeit für einen so jungen Spieler“, lobt da Costa seinen Mann mit der Rückennummer 19. Len Oberndörfer hat sich nach seiner Corona-Pause zurückgemeldet, dafür fällt Artur Kutzmann aufgrund muskulärer Probleme aus.

„Ich habe jetzt alle Mannschaften gesehen und kann sagen, dass die Ochtruper für mich am ehesten das Zeug dazu haben, am Ende ganz, ganz oben zu landen“, bescheinigt Matellia-Trainer Thomas Dauwe dem FSV viel fußballerische Kompetenz.

Die konnte seine Elf nach der über weite Strecken starken Vorsaison in dieser Runde nicht oft genug abrufen, weshalb Dauwe der Tabelle einen alarmroten Rahmen verpasst: „Wir haben aktuell nur zwei Zähler Vorsprung auf Rang 14, der für mich der erste Abstiegsplatz ist. Ich bin mir sicher, dass meine Jungs genügend Qualitäten besitzen, sich aus dem Abstiegskampf fernzuhalten, aber dafür müssen wir vor Weihnachten auch noch mal punkten.“

Öffentlich geht der Matellia-Coach im Vorfeld selten ins taktische Detail – und so hält er es auch diesmal. „Verraten kann ich aber, dass Karlsson im Tor steht“, lässt Dauwe dann doch eine Info raus. Dabei handelt es sich nicht um einen schwedischen Keeper, sondern um Carl „Karlsson“ Kötterheinrich, Ochtruper in Metelener Dienste. Der sollte gegen den Verein aus „seiner“ Stadt besonders motiviert sein.