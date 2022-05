Matellia Metelen gewinnt in Emsdetten

Matellia Metelen hat einen Auswärtscoup gelandet. Bei Fortuna Emsdetten wurde mit 3:1 gewonnen. Ein A-Jugendlicher war der Mann auf dem Platz, zudem überzeugte ein Metelener in der Rolle als Sonderbewacher.

Lukas Laumann (l.) überzeugte in seiner Rolle als Sonderbewacher von Fabio da Costa Pereira.

Nach zuletzt eher mauen Ergebnissen hat Matellia Metelen wieder für positive Schlagzeilen gesorgt. Bei Fortuna Emsdetten wurde am Sonntag mit 3:1 gewonnen.

Gäste-Trainer Thomas Dauwe musste diverse Stammkräfte ersetzen und füllte die Lücken mit Akteuren aus der Zweiten und A-Jugend passend auf. Als ganz wichtigen Aspekt in seiner Taktik stufte der Coach ein, dass Lukas Laumann seine Sache als Bewacher von Fortunas Goalgetter Fabio da Costa Pereira sehr gut löste.

Torlos ging es in die Kabinen, aus denen die Metelener mit viel Dampf zurückkehrten. Der A-Jugendliche Tim Wähning, den Dauwe nach der Partie als besten Mann auf dem Feld klassifizierte, erzielte mit einem Schuss, der oben rechts einschlug, das 1:0 (48.). Für das 2:0 zeigte sich Justus Kottig verantwortlich, der diesmal als Joker Akzente setzte (67.). Das dritte Tor ging auf das Konto von Adrias Zenuni, der einen Querpass von Kottig versenkte (81.).

In der 88. Minute entschärfte Carl Kötterheinrich einen Emsdettener Strafstoß, doch ganz sauber blieb der Kasten nicht, da sich da Costa Pereira in einer Situation doch mal behauptete und Kosmetik betrieb (89.).

„Das war eine wirklich sehr gute und geschlossene Mannschaftsleistung von uns. Die Jungs, die uns ausgeholfen haben, haben das prima gemacht“, verteilte Dauwe ein Lob an alle 15 Akteure, die am Sonntag in Emsdetten zu Einsatz gekommen waren.