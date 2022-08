Matellia Metelen kämpft sich in Runde zwei

Metelen

Die Fußballerinnen des FC Matellia Metelen haben für eine kleine Überraschung gesorgt. In der ersten Runde des Kreispokals warfen sie die SpVgg Langenhorst/Welbergen raus, gegen die sie in der Vorsaison noch zwei deutliche Niederlagen kassiert hatten. Das Heimteam kämpfte sich im wahrsten Sinne des Wortes in das Elfmeterschießen, in dem es die besseren Nerven bewies.

-mab-