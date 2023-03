Metelen kein gutes Pflaster für den TB Burgsteinfurt

Der SC Arminia Ochtrup kann eigentlich jetzt schon für die Regionalliga planen. In Düsseldorf gelang dem Oberliga-Spitzenreiter ein weiterer wichtiger Sieg. Der TB Burgsteinfurt musste notgedrungen seine Heimspiele in Metelen austragen. Wie sich rückblickend herausstellte, war die Vechtegemeinde kein gutes Pflaster für die Teams des Turnerbundes.

In der Oberliga West haben Arminia Ochtrups Tischtennisspieler die nächste Hürde übersprungen. Bei den TTC Champions Düsseldorf setzte sich der Tabellenführer mit 7:3 durch. Bei nunmehr sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger SpVgg Meiderich und nur noch fünf ausstehenden Runden sollte selbst dem größten Mathematik-Legastheniker klar sein, dass der SCA in der nächsten Saison höchstwahrscheinlich in der Regionalliga unterwegs sein wird.

In Düsseldorf bekamen es die Töpferstädter aber auch ein bisschen leicht gemacht. Die Hausherren stellten zwar Florian Wagner auf. Die Nummer eins der Rheinländer trat aber verletzungsbedingt nicht an, was den Gästen zwei kampflose Zähler bescherte. Hinzu kamen zwei Erfolge in den Doppeln sowie die Einzelsiege von Henning Zeptner, Jan Medina, Bernd Ahrens und Christopher Ligocki.

Ebenso „hochwertig“ war der 9:4-Erfolg der Ochtruper Reserve in der Verbandsliga beim Tabellendritten SV Greven. Die Arminen traten erstmals in ihrer vermeintlichen Bestbesetzung (Ligocki, Tobias Knoll, Nils Dinkhoff, Dominik Gust, Mark Beuing und Robin von Diecken) an. Das war zu viel für die Emsstädter, die sich am Sonntagmittag nach 165 Minuten geschlagen geben mussten. „Das sind zwei enorm wichtige Punkte für den Klassenerhalt“, verdeutlichte Ligocki nach der Partie.

NRW-Ligist TB Burgsteinfurt musste sein Heimspiel gegen das TT-Team Bochum kurzfristig nach Metelen verlegen, da die Halle an der Liedekerkerstraße aufgrund von Installationsarbeiten gesperrt worden war „Daran lag es aber nicht, dass wir 6:9 verloren haben. Bochum ist schone eine starke Mannschaft“, erklärte Teamsprecher Tim Beuing nach dem hartumkämpften Duell. Bester Mann beim TB: Jörg Bäumer mit drei Punkten, wobei er im Doppel mit Sascha Beuing antrat. Max Kruse und Dawid Ciosek im oberen Paarkreuz sowie Sascha Beuing unten holten die weiteren Zähler.

In der Landesliga hat sich der TTV Metelen dem Klassenerhalt ein Stück weiter angenähert. Das Derby gegen den TB Burgsteinfurt II wurde deutlich mit 9:2 gewonnen. Die Basis waren die drei Siege in den Doppeln, denen die Matchgewinne von Mateusz Ksiazczyk, René Reder, Stefan Weiss, Heiko Fislage und Stefan Fislage folgten. Für die Stemmerter waren Tommy Flothkötter und Stephan Haarmann erfolgreich.