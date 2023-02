Niederlage in Eindhoven

Der FC Twente darf in der niederländischen Fußball-Ehrendivision nicht mehr von den obersten Plätzen träumen. Am Sonntag verloren die „Tukkers“ trotz einer ordentlichen Leistung bei der PSV Eindhoven mit 1:3 (0:1) und müssen im Klassement die vier vor ihnen liegenden Teams ziehen lassen. Aus den vergangenen sechs Liga-Duellen holten die Enscheder nur einen Sieg; der Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam ist nun schon zwölf Punkte entfernt.

„Es war mehr drin“, sagte eine enttäuschter Twente-Trainer Ron Jans. In einem offenen Spiel hatte seine Truppe kurz nach der Pause die Chance, in Führung zu gehen, stattdessen fiel das vorentscheidende Tor auf der anderen Seite. Auch die erste Möglichkeit der Partie besaßen die Gäste, für die Virgil Misidjan an PSV-Keeper Walter Benitez scheiterte (5.). Die Eindhovener nutzten ihre erste Chance: Fabio Silva verwertete eine Flanke von Johan Bakayoko zum 1:0 (9.). „Wir haben immer noch die wenigsten Tore in der Ehrendivision kassiert, aber beim ersten Tor lassen wir Silva einfach frei köpfen“, fehlte Jans jegliches Verständnis für die Abwehrarbeit seiner Mannschaft.

Die PSV ließ Twente schon vor der Pause machen und setzte auf Konter, doch diese Herangehensweise ging aus Sicht der Hausherren nach der Pause schief. Virgil Misidjans Hereingabe von der linken Seite fiel als Aufsetzer überraschend zum 1:1 ins Tor (47.). Und kurz darauf köpfte Michel Vlap einen Abpraller nicht ins Tor, sondern traf Eindhovens Abwehrspieler Andre Ramalho (52.). „Wir kommen ganz stark aus der Pause, PSV war auf einmal völlig durcheinander“, meinte Jans.

Twente schlug kein Kapital aus der PSV-Schwächephase – und gestattete dem Gegner durch eine weitere Nachlässigkeit den zweiten Treffer: Bei einer erneuten Flanke von Bakayoko köpfte Luuk de Jong die Kugel aus kurzer Distanz ungehindert ein (57.). „Es wird sich nicht an die Absprachen gehalten“, ärgerte sich Jans und ergänzte: „Das sind die Szenen, in denen ein Spiel entschieden wird.“

Tatsächlich lief das Duell danach eher in die PSV-Richtung. Nach einem Steilpass von Ibrahim Sangare erhöhte Xavi Simons auf 3:1 für die Eindhovener (74.), während die Enscheder offensiv nichts mehr zu bieten hatten. „Dann wird man mit einer Niederlage nach Hause geschickt“, resümierte Jans.

PSV Eindhoven: Benitez – Mwene, Ramalho, Branthwaite, Mauro Junior – Simons (87. Til), Veerman (86. Saibari), Sangaré – Bakayoko (63. van Aanholt), de Jong, Silva (77. Gutierrez).

FC Twente: Unnerstall – Brenet (63. Sampsted), Hilgers, Pröpper (86. Pleguezuelo), Smal – Vlap, Zerrouki, Salah-Eddine (75. Steijn) – Cerny (63. Cleonise), van Wolfswinkel (75. Ugalde), Misidjan.

Tore: 1:0 Silva (9.), 1:1 Misidjan (47.), 2:1 de Jong (57.), 3:1 Simons (74.).