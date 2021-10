Nordwalder verschenken Punkte

Da war die Nordwalder Welt noch in Ordnung. Linksverteidiger Simon Markfort zieht aus zwölf Metern ab und bringt seine Mannschaft mit 1:0 in Führung (9.).Christopher Viefhues (r.) sorgte drei Minuten nach dem Wiederanpfiff für den Ausgleich.

Beim Fußball gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft. So war es am Sonntag in Nordwalde, wo der gastgebende 1. FCN über ganz weite Strecken der Partie die tonangebende Mannschaft stellte, sich dem FC Matellia Metelen trotzdem mit 1:2 (1:0) beugen musste.