Ochtruper beißen Geißböcke

Arminia Ochtrups Tischtennisspieler haben die Tür zum Aufstieg in die Regionalliga ein Stück weiter aufgerissen. Zum Auftakt der Rückrunde gewannen sie beim Schlusslicht 1. FC Köln III mit 8:2. Mindestens genau so gut waren die Ergebnisse aus den anderen Hallen, denn mit dem SV Brackwede und der TTG St. Augustin verloren zwei Mitkonkurrenten im Meisterschaftsrennen.

„Wir haben sehr gut gespielt – mit einer Ausnahme: Ich war körperlich und vom Kopf her irgendwie gar nicht da“, ging Teamsprecher Christopher Ligocki hart mit sich selbst ins Gericht. Eine Niederlage im Doppel an der Seite von Jan Medina und ein 0:3 gegen Erik Stoppenbrink holte sich der Linkshänder ab, bevor er den Gesamteindruck mit einem Dreisatzsieg über Mussa Aghilli etwas gerade rückte.

Ansonsten wurde der Tabellenführer vor keine größeren Probleme gestellt. Lediglich Spielertrainer Bernd Ahrens musste in seinem zweiten Match über die volle Distanz gehen Die anderen Arminen lieferten voll ab: Vor allem das obere Paarkreuz mit Henning Zeptner und Jan Medina, der zwei ganz glatte 3:0-Sieg einfuhr.

Weniger ruhmreich gestaltete sich der Auftritt der Ochtruper Verbandsliga-Reserve beim TTC Mennighüffen. 2:9 hieß es am Ende aus Sicht der Münsterländer, was angesichts mehrerer Ausfälle aber auch keine Überraschung darstellte. Timo Scheipers und Patrick Gust verkürzten nach einem 0:7-Start auf 2:7.

Eine deftige Niederlage kassierte der TB Burgsteinfurt in der NRW-Liga. An eigenen Tischen unterlagen die Stemmerter den TTF Bönen mit 1:9. Die Gäste, die als Schlusslicht angereist waren, machten deutlich, dass sie in der Rückrunde zur Aufholjagd blasen wollen. Ihre beiden Winterneuzugänge Philip Brosch und Marco Höhm zündeten und punkteten vierfach.

„Die waren einfach stärker als wir, das muss man so sagen“, berichtete Teamsprecher Tim Beuing, der gegen den früheren Ochtruper Brosch mit 2:3 den Kürzeren zog. In den Bereich eines Erfolges kam zudem Christoph Heckmann, der den Entscheidungssatz gegen Christopher Kiel hauchzart mit 9:11 abgab. „Diese beiden Partien hätten wir genau so gut für uns entscheiden können. Dann hätte es 3:9 gestanden, was auch nicht viel besser als 1:9 ist“, kommentierte Beuing. Den Ehrenpunkt steuerten Beuing/Max Kruse im ersten Doppel bei.

In der Tabelle reiht sich der Turnerbund als Sechster ein. Ihren nächsten Einsatz haben die Burgsteinfurter am 11. Februar in eigener Halle gegen Spitzenreiter BW Avenwedde.

„Das war ein geschenkter Abend. Wir haben nie wirklich in das Spiel gefunden“, so der Kommentar von ­Sebastian Klockenkemper nach der deutlichen 1:9-Niederlage des TTV Metelen in der Landesliga beim SV Neubeckum. In einer am Ende einseitigen Partie waren die Gäste aus der Vechtegemeinde von einem Punktgewinn meilenweit entfernt. In dieser Form, darüber waren sich am Ende alle einig, dürfte es schwer werden, die Klasse zu halten.

Für Mateusz Ksiazczyk, der in Neubeckum fehlte, spielte Hendrik Focke. An der Seite von Heiko Fislage unterlag er zu Beginn dem Spitzendoppel der Gastgeber in fünf Sätzen. Die übrigen beiden Doppel gingen in jeweils vier Durchgängen an den Tabellenachten.

In der Folgezeit war es lediglich René Reder, der in seinem ersten Einzel gegen Thomas Borgmann in drei Sätzen punktete (11:3, 11:8, 11:4). Die übrigen Duelle gingen mehr oder weniger klar an hochmotivierte Gastgeber, die mit dem Erfolg ihrerseits die Chancen auf einen Klassenerhalt wahrten. Für den TTV Metelen wird die Luft immer dünner, zumal es am Wochenende gegen die Übermannschaft von Westfalia Kinderhaus geht.